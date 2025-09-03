Grecia será el rival de España en la última jornada de la fase de grupos de este Eurobasket. El equipo entrenado por Vassilis Spanoulis, llega a ese duelo sin la primera plaza garantizada tras su tropiezo frente a Bosnia y Herzegovina.
Llegar cerca del aro, el gran reto
El factor Giannis Antetokounmpo es un esquema táctico en sí solo. El jugador de Milwaukee Bucks domina físicamente en baloncesto FIBA. Con él en pista, Grecia es una de las selecciones más fibales a nivel defensivo en este torneo. Giannis intimida y rebotea. En los dos partidos que ha disputado, Italia anotó solo 66 puntos. Georgia, 53.
Y es que todo es más fácil cuando es Antetokounmpo quien corrige. La seguridad que supone para sus compañeros contar con un defensor de tal calibre en la pintura les permite ser mucho más agresivos más lejos del aro, siendo así uno de los equipos que más balones roba en este Eurobasket.
El Bloqueo Directo como arma principal
En las situaciones estáticas siguen siendo muy peligrosos. A pesar de no tener ningún perfil de interior clásico, el liberto táctico de Spanoulis lo suple magnificamente. Antetokounmpo es quien ejecuta los bloqueos para generarse espacios en la continuación.
Además, cuando es Konstantinos Mitoglou o Alexandros Samodurov quien bloquea, aparece el talento incombustible de Kostas Sloukas y Tyler Dorsey, que con su desequilibrio encuentran solución a cualquier tipo de defensa.
La pizarra de Spanoulis como arma secreta
La gran diferencia de esta Grecia con la de otros torneos es el factor Spanoulis. El mítico jugador griego sigue aprovechando a su estrella, corriendo y aprovechando sus ventajas a campo abierto. Posesiones cortas y tiros en los primeros segundos es algo recurrente en el ataque griego, buscando aprovechar las cualidades físicas de su estrella.
Spanoulis, ha dotado al equipo de una mentalidad colectiva que se ve reflejada en sus números. La selección helena es la tercera con mejor porcentaje de tiro, solo superada por las favoritas; Alemania y Serbia. Además, ha trasladado su magia en la pista a su pizarra, dejando algún sistema de salida de tiempo muerto solo a la altura de los entrenadores mas buenos del momento.
Un duelo clave
- Si España gana a Grecia, estará clasificada de manera directa, sin importar el resultado del otro encuentro. Sin embargo, la posición final variará: si Bosnia vence a Georgia, España terminará segunda. Si Georgia gana, España será segunda únicamente si vence por 28 puntos o más; en caso de hacerlo por un margen menor, ocupará la tercera plaza.
- Si España pierde contra Grecia, ya no dependerá de sí misma. En este caso, solo seguirá en el torneo si Georgia derrota a Bosnia, avanzando como cuarta de grupo. Si, por el contrario, Bosnia gana a Georgia, España quedará quinta y eliminada de la competición.