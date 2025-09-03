El Eurobasket 2025 entra en su recta final de la fase de grupos con un duelo de máxima tensión en Limassol. El España–Grecia servirá como broche al grupo C, un partido cargado de alicientes y con escenarios muy distintos para ambos equipos. La selección helena, liderada por Giannis Antetokounmpo, ya tiene asegurado su billete a los octavos de final pese a la derrota frente a Bosnia. En cambio, el conjunto de Sergio Scariolo afronta el choque a vida o muerte: España se juega su continuidad en el torneo en un encuentro que promete emociones fuertes y múltiples focos de atención.

Kostas Sloukas: el director de orquesta de Grecia

Gran parte de los focos del Grecia vs España se centrarán en el atractivo duelo NBA entre Santi Aldama y Giannis Antetokounmpo. La estrella de los Milwaukee Bucks, que descansó ante Bosnia y Herzegovina por molestias, estará disponible para medirse al conjunto español. Sin embargo, para Sergio Scariolo, el reto no se limita únicamente a frenar al dos veces MVP: el seleccionador deberá diseñar un plan específico para contener a un jugador clave en el engranaje heleno, Kostas Sloukas, auténtico motor del combinado griego.

En diferentes entrevistas recientes concedidas por Sloukas, actual jugador de Panathinaikos, compañero de Juancho Hernangómez, reconoció que su carrera está llegando a su fin; incluso este Eurobasket puede ser el último que dispute con Grecia. Por ello, luchará por conseguir su primer gran título con el combinado heleno.

A sus 35 años, Kostas Sloukas sigue siendo uno de los bases más brillantes del baloncesto europeo. En este Eurobasket, llega al choque frente a España con medias de 7,5 puntos y 4,5 asistencias en apenas 19 minutos por encuentro. Sin embargo, es ahora cuando su figura adquiere mayor relevancia: en los partidos decisivos, el jugador de Salónica suele sacar a relucir toda su experiencia y liderazgo. Su palmarés lo respalda, con nada menos que cuatro Euroligas conquistadas desde 2012, una carta de presentación que lo convierte en un factor determinante para Grecia.

Kostas Sloukas domina como pocos el tempo del juego: sabe conectar con sus compañeros, aprovechar cualquier situación favorable y detectar las debilidades del rival con una lectura privilegiada. Ante este escenario, será clave cómo Sergio Scariolo plantee el partido. La incógnita pasa por quién asumirá la responsabilidad de defender al base griego o si el seleccionador español apostará por recurrir a la defensa en zona 3-2, un recurso que ya ha utilizado en determinados momentos del torneo.

La leyenda Sloukas busca una medalla con Grecia

El pasado invita a retroceder hasta el Eurobasket 2015, cuando Grecia dominó el grupo C pero se topó con España en cuartos de final, cayendo por un ajustado 73-71. En aquel combinado heleno destacaban nombres como Papanikolaou, un joven Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas y el actual seleccionador, Vassilis Spanoulis. Una década después, esos mismos protagonistas siguen en busca de una medalla que se les resiste, liderando a una generación talentosa que aún no ha logrado transformar su potencial en títulos.

“Lo más especial es Vassilis Spanoulis. Es un líder, una personalidad, un ganador. Intenta transmitir esa mentalidad cada día. Y, por supuesto, tenemos a Giannis, uno de los mejores jugadores del mundo. Junto con nuestros veteranos y jóvenes talentosos, formamos una hermosa combinación que me inspira optimismo“, comentó hace unos días Kostas Sloukas.

Sloukas llega a este último encuentro del grupo C del Eurobasket siendo uno de los mejores pasadores de todo el campeonato y ya atesora 100 pases de canastas en toda la historia del torneo, solo superado en Grecia por otras leyendas como Nick Calathes (170), Nikos Zisis (120) y Vassilis Spanoulis (110).