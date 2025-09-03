Willy Hernangómez afronta un nuevo verano con la selección española de baloncesto, en plena transición generacional y en lo que será el último gran torneo dirigido por Sergio Scariolo. El veterano vínculo entre jugador y entrenador ha dejado grandes recuerdos, y el pívot del Barça Basket se muestra claro al hablar sobre el nuevo técnico del Real Madrid.

Willy Hernangómez: “Scariolo es el entrenador que mejor me conoce”

El vínculo entre Sergio Scariolo y Willy Hernangómez comenzó en 2016, cuando el seleccionador diseñó una plantilla de doce jugadores para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, junto a figuras históricas como Pau Gasol, Ricky Rubio, José Manuel Calderón y Rudy Fernández. Fue parte del inicio de la aventura del mayor de los hermanos Hernangómez con la selección española y del tándem que formaría con Scariolo.

A partir de entonces, Willy Hernangómez ha acumulado 100 partidos internacionales con España, logrando el bronce en Río, el Mundial de 2019 o el EuroBasket de 2022 junto al MVP del torneo tras promediar 17.2 puntos y 6.9 rebotes. La versión del pívot del Barça Basket es diferente cuando viste la camiseta de España y tiene clara su opinión: “Scariolo es el entrenador que mejor me ha comprendido, el mejor. Agradezco mucho que haya sido exigente conmigo. Ha sido importantísimo en mi carrera, el más importante. Es quien más años me ha entrenado y quien más me conoce. Tenemos una relación muy especial. Sabe sacar lo mejor de mí y le doy las gracias”.

Willy Hernangómez llegaba a la concentración con España tras otro irregular año con el Barça Basket antes de volver a la disciplina azulgrana en lo que será su tercera temporada, sabiendo que finaliza contrato en junio de 2026. Formar parte del combinado español le permite dejar atrás la temporada y explica: “Aquí venimos a pasarlo bien y a competir. Para mí supone vivir un momento especial. Llevaba tiempo soñando con ser capitán porque veía que los veteranos se iban marchando y yo era el mayor y el jugador con más partidos. Me toca ser más responsable. Nunca soñé estar tantos años en la selección y mucho menos ser capitán”.

Junto a Santi Aldama de Memphis Grizzlies, Willy Hernangómez ha formado un binomio clave, destacando como los dos jugadores más determinantes de España en este EuroBasket 2025. El pívot del Barça promedia 11 puntos y alcanza una valoración de 13,3 por partido. España, vigente campeona de Europa, necesita que Hernangómez ofrezca su mejor versión para lograr la victoria imprescindible ante Grecia y asegurar su presencia en los octavos de final del torneo.