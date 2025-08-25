Willy Hernangómez vuelve a estar en boca de todos en la previa del Eurobasket. El jugador, que ya suma dos temporadas por debajo de las expectativas en el Barça Basket, parece volver a sonreír de la mano de Sergio Scariolo. En una entrevista para El Mundo, se sincera para Lucas Sáez-Bravo sobre las dificultades que ha vivido en su regreso a Europa y cómo ve su rol con la Selección Española.

Willy Hernangómez, entre el Barça Basket y la Selección Española

Willy Hernangómez llega a este Eurobasket con muy buenas sensaciones. Además, en este torneo con la Selección Española recoge el testigo de una leyenda del Barça Basket como es Juan Carlos Navarro: “Me toca demostrar. Es un reto, pero a la vez un privilegio. Estoy supercontento ser capitán junto a mi hermano”. Además, no quiere ser un líder solo ‘de boquilla’ y quiere “liderar con el ejemplo” no rehúye la responsabilidad: “Ser el primero entrenando, ser el primero que se tira al suelo a por un balón…”

El jugador del Barça Basket, a pesar de que lleva su rol de capitán con orgullo, rechaza la condición de veterano: “Aún no, aún no”. Eso sí, cuando le preguntan sobre sus referentes en este sentido lo tiene claro: “Como Rudy y Felipón. Pero hasta dentro de seis o siete años no me imagino”. La Selección Española, además, siempre trae más alegrías, Willy Hernangómez lo analiza así: “Es que para mí la selección es realmente mi familia de baloncesto”. No sin mérito para Scariolo: “Es mucho más que un entrenador, mucho más que un amigo, mucho más que un maestro…”.

Su rendimiento en el Barça Basket y su regreso NBA de la mano

Cuando un jugador aterriza en Europa procedente de la NBA se suele hablar del tiempo de aclimatación que necesitará. Sin embargo, el capitán de la Selección Española en el Eurobasket también considera que un regreso es complicado: “por mucho que hayas jugado baloncesto FIBA con la selección, es muy difícil. A algunos le cuesta menos y a otros nos cuesta mucho más”. En su regreso al Barça Basket, Willy Hernangómez ha necesitado una adaptación: “Estos dos años para mí han sido una transición total, de aprendizaje, de encontrar mi sitio, de colocar mi cabeza”.

Malgrat la derrota, bon doble-doble de Willy al Buesa Arena. pic.twitter.com/iym73Dzgx5 — Barça Basket (@FCBbasket) May 19, 2025

A pesar de que explica su rendimiento en el Barça Basket a través del proceso de transición, afronta la próxima campaña con ánimo de revancha: “he acabado la temporada jugando bien (…) Eso me ha hecho motivarme para reencontrarme e intentar llegar a mi mejor versión”. Además, a pesar de que suele rendir mejor con la Selección Española, tiene buenas palabras para su club: “El Barça hizo una apuesta muy importante por mí. Estoy agradecido (…) En lo que viene voy a darlo todo, lo posible y lo imposible“. Un mensaje entusiasmante para los culés en la previa del Eurbasket.