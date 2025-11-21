El Barça Basket sucumbió en Estambul ante un Anadolu Efes tras un polémico final. Los azulgranas pasaron por encima de los turcos durante toda la primera mitad. Sin embargo, un muy mal tercer cuarto tiró por tierra las opciones de victoria en el debut de Xavi Pascual. El partido de sus estrellas, Will Clyburn y Kevin Punter, fue flojo, pero hay una estadística especialmente preocupante.

Will Clyburn y Kevin Punter, los peores del Barça Basket según los datos

El aficionado del Barça Basket viene habituado a que Kevin Punter y Will Clyburn anoten de forma frenética y, en muchos casos, ganen partidos prácticamente solo desde el talento individual. La llegada de Xavi Pascual apunta a un cambio de paradigma, ya que es un entrenador que construye desde lo táctico y desde lo colectivo. El ex de Virtus jugó 15:43 y anotó 3 puntos, mientras que el antiguo jugador de Partizan firmó 22:50 y 5 puntos. No obstante, ese no es el dato alarmante.

El Anadolu Efes vs Barça Basket sirvió para ver las primeras conexiones del equipo de Xavi Pascual. En este sentido, se vio muy buen entendimiento entre Laprovittola y Willy o entre el argentino y Joel Parra. En este contexto, la peor pareja del FC Barcelona fue Will Clyburn y Kevin Punter. Las dos estrellas no solo firmaron un mal partido a título individual, sino que el parcial con ellos en pista es de 11 a 28 para los otomanos. Algo extremadamente preocupante porque están llamados a compartir pista en los momentos importantes.

La Euroliga de baloncesto no espera por el FC Barcelona

El Barça Basket dejó muchos brotes verdes en cuanto a juego. En un día con unos porcentajes realmente malos desde la línea de tres puntos, los culés compitieron fuera de casa y tan solo un rato de desconexión les privó de ganar. La mala actuación de sus estrellas Kevin Punter y Will Clyburn se compensó con un buen Willy Hernangómez, un Laprovittola ‘mandón’ y con Parra y Vesely sumando en continuaciones de bloqueo. Eso sí, la Euroliga de baloncesto no entiende de equipos en construcción.

Malgrat la derrota per la mínima, Vesely ha estat l’𝐌𝐕𝐏 del partit amb 23 de valoració. pic.twitter.com/gS08pRhfeB — Barça Basket (@FCBbasket) November 20, 2025

Otro nombre inesperado que parece haber ganado fuerza con la llegada de Xavi Pascual al Barça Basket es Myles Cale. Aún es pronto para sacar conclusiones, pero sus casi 20 minutos en pista, por los 15 de Will Clyburn, por ejemplo, sí pueden dar alguna pista de lo que necesita el nuevo técnico de sus exteriores. El de Gavá ya fue esbozando un FC Barcelona que orbita sobre sus bases y en el que el resto de piezas tendrá que adaptarse a vivir con menos balón.