Ganar. Esa es la principal razón que Xavi Pascual ha querido dejar clara en su regreso al banquillo del Barça Basket. El técnico, que vuelve ocho años después, subrayó repetidamente esa palabra en una sala de prensa del Palau Blaugrana abarrotada, horas antes del duelo de Euroliga ante el Anadolu Efes en Estambul. Fue su carta de presentación y un mensaje directo: en el FC Barcelona no existen las temporadas de transición.

La posibilidad de nuevos fichajes en el Barça Basket

Xavi Pascual repasó cómo se gestó su regreso al Barça Basket, destacando el papel clave de Joan Laporta y la visión del club tanto a corto como a largo plazo. Aun así, evitó mirar atrás y admitió que el nuevo ciclo requerirá tiempo. Pese a ello, dejó claro que el equipo competirá por los títulos desde esta misma temporada: “Vuelvo para intentar llevar al equipo a luchar por todo. Y la Euroliga es el sueño que compartimos todos”.

Uno de los principales interrogantes es si el Barça Basket aprovechará las próximas semanas para reforzar la plantilla. Pascual fue claro al respecto: “No tomo decisiones en función de lo que me digan, sino de lo que siento. No he cambiado a nadie del staff: todos siguen y tienen la oportunidad de demostrar. Y lo mismo ocurre con los jugadores. Más adelante veremos si pueden darme más o menos y valoraremos posibles movimientos. Ahora toca tranquilidad y unidad. En este momento no pienso en fichar, pero estamos abiertos a todo”.

De este modo, queda descartado un fichaje inmediato, aunque tanto Juan Carlos Navarro como Mario Bruno Fernández —presentes en el entrenamiento del miércoles en el Palau— seguirán muy atentos a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado. No se descarta la llegada de algún jugador procedente de la lista de agentes libres de la NBA o la aparición de una opción interesante en la NBA G League, en un escenario similar al del fichaje de Miles Norris.

Última sessió abans de viatjar cap a Istanbul.



Preparats 🫡 pic.twitter.com/M9ijeo62aD — Barça Basket (@FCBbasket) November 19, 2025

Sin movimientos en el staff blaugrana

En una situación similar a la de la plantilla actual, que Xavi Pascual mantendrá intacta para los próximos compromisos ante Anadolu Efes, Gran Canaria y ASVEL —duelo que marcará su regreso al Palau—, el técnico también abordó la continuidad del cuerpo técnico heredado de Joan Peñarroya. La única excepción es el retorno de Íñigo Zorzano, su mano derecha en su anterior etapa en el club.

