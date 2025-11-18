El Olympiacos se ha visto obligado a moverse rápidamente tras la inesperada lesión de uno de sus bases titulares y la necesidad de cubrir la posición de inmediato. Entre los nombres que empiezan a sonar en el mercado aparece un jugador con experiencia en Europa y capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día, un ex-ACB cuyo estilo explosivo y versatilidad lo convierten en una opción atractiva para el equipo griego.

Melo Trimble: Por qué puede ser la opción ideal para Olympiacos?

El equipo griego necesita un jugador que no solo tenga talento, sino también experiencia en ligas competitivas europeas. La temporada es un tren en marcha. Necesita soluciones pero necesita rendimiento inmediato. Trimble cumple ambos requisitos: sabe moverse en sistemas complejos, entiende la presión de la Euroliga y puede convertirse en un complemento de confianza para sus compañeros.

https://twitter.com/ACBCOM/status/1318631068916961283?s=20

Su posible fichaje llega en un momento clave, tras la baja de Kennan Evans, y podría garantizar al Olympiacos un base capaz de asumir protagonismo desde el primer día. Es otro más en la lista de muchos nombres que han salido. Además, su regreso a la élite europea sería la oportunidad de reivindicarse como uno de los bases más completos que han pasado por la ACB en los últimos años, aportando liderazgo y dinamismo a un equipo con ambición continental.

En terreno conocido: Trayectoria y experiencia en Europa

Trimble ya conoce el baloncesto europeo y no es un novato en la ACB. En España tuvo su paso por Estudiantes y Fuenlabrada, consolidándose como un jugador probado en la ACB, y luego continuó su carrera en Turquía con el Galatasaray y en China con los Shanghai Sharks antes de fichar por el CSKA Moscú. Esta experiencia internacional lo convierte en un jugador versátil, acostumbrado a diferentes sistemas de juego y capaz de asumir responsabilidades desde el primer día en un equipo de élite como Olympiacos.

https://twitter.com/MovistarBasket/status/1374813488925831169?s=20

