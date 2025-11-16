La importante y larga lesión de Keenan Evans y la incertidumbre sobre la continuidad de Saben Lee han llevado a Olympiacos a estudiar con atención la incorporación de uno o dos refuerzos antes de que termine noviembre. Aunque el mercado ofrece pocas alternativas realmente atractivas, ya han surgido varios nombres que encajarían en el perfil buscado para apuntalar el equipo de Bartzokas, que marcha cuarto en la Euroliga con un balance de 7-4.

Los nombres que tiene en el radar Olympiacos

Olympiacos tiene previsto reforzar la posición de base en los próximos días, motivado por la lesión de Keenan Evans y la incertidumbre que rodea a Saben Lee. Entre las opciones que sigue de cerca el club griego figura Glynn Watson, director de juego nacido en Chicago y formado en Nebraska, que está firmando 14,7 puntos y 3,1 asistencias con ASVEL. Su llegada, no obstante, dependería de alcanzar un acuerdo con el club francés, donde Watson es una pieza clave del equipo de Pierric Poupet, colista de la Euroliga con un balance de 3-8.

No obstante, Matteo Andreani añade que Olympiacos también sigue de cerca a otros dos candidatos, comenzando por Jared Harper. El exjugador del Valencia Basket, ahora en el Hapoel Jerusalem, está firmando 19,6 puntos y 5 asistencias en competición europea. Harper reúne exactamente las cualidades que buscan en El Pireo: capacidad para dirigir, pero sobre todo un alto potencial anotador desde el backcourt.

Malachi Flynn con pasado en la NBA

El tercer jugador en el radar de Olympiacos es Malachi Flynn, con un total de 217 partidos en la NBA repartidos entre Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons y Charlotte Hornets, tras su etapa universitaria en Washington State y San Diego State y ser elegido en el puesto 29 del Draft de 2020. Esta temporada puso fin a su etapa en la liga estadounidense para dar el salto a Europa, donde está brillando con Bahçeşehir (Turquía) con medias de 18,6 puntos, 4 rebotes y 4,7 asistencias.