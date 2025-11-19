Las lesiones condicionan el presente del Panathinaikos, pese al gran impacto que ha tenido Kenneth Faried desde su llegada. El club griego, además, mantiene abierta la opción de incorporar un nuevo refuerzo interior para el sistema de Ataman y acompañar al estadounidense. De cara a la próxima jornada de Euroliga ante Dubai Basketball, el equipo afronta las bajas de Holmes, Lessort y Yurtseven, mientras persigue desde hace días un objetivo claro en el mercado.

Charles Bassey es el deseado por Panathinaikos

El mercado de pívots está especialmente exigente, y dar con una pieza capaz de rendir desde el primer minuto resulta aún más complicado. Sin embargo, la apuesta por Faried le está funcionando de forma impecable al Panathinaikos: el veterano jugador de Newark, formado en Morehead State, promedia 16,5 puntos y 9 rebotes por partido en Euroliga, convirtiéndose en un acierto pleno desde su llegada.

Charles Bassey se perfila como el principal objetivo del Panathinaikos para reforzar la pintura de Ataman. El pívot de Lagos, formado en Western Kentucky y seleccionado en el puesto 53 del Draft de la NBA 2021, está a la espera de un nuevo contrato en Estados Unidos tras su 10-day hardship contract firmado a finales de octubre con los Memphis Grizzlies. Aunque su nombre ha sonado en varios equipos de Euroliga, Bassey prefiere esperar una posible llamada desde la NBA, después de haber disputado 118 partidos entre Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs y dos con los Grizzlies.

Nikos Rogkavopoulos y Juancho Hernangómez tendrán que asumir responsabilidades en la posición de cinco en el duelo de Euroliga ante Dubai, mientras que los despachos del Panathinaikos continúan explorando la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo antes de que termine noviembre. La entidad ateniense mantiene la mirada en posibles agentes libres de la NBA e incluso podría esperar unas semanas para intentar fichar a algún pívot procedente de la G League.

Tándem Juancho Hernangómez y Kenneth Faried

El Panathinaikos armó una plantilla con la mira puesta en recuperar el título de la Euroliga en mayo, pero actualmente se encuentra quinto con un balance de 7-4, en una temporada marcada por las lesiones en la pintura. Esta situación llevó al fichaje del veterano Kenneth Faried, procedente de Taiwán, y a la rápida construcción de un dúo de alto nivel junto a Juancho Hernangómez. Ambos ya coincidieron como compañeros en los Denver Nuggets durante los dos primeros años del español en la NBA.