Muchos aficionados estarán expectantes por ver cómo va carburando esta nueva España de Chus Mateo. En este sentido, estos partidos serán campo de pruebas de las nuevas ideas del ex técnico del Real Madrid. Sin embargo, el primer rival que tendrá en frente la Selección Española en las Ventanas FIBA no parece sencillo para andarse con probaturas. Dos estrellas y una plantilla que sabe lo que hace podrían amargar el inicio de esta era.

Dos superestrellas y un equipo que lo tiene claro amenazan a la Selección Española

El España vs Dinamarca de estas Ventanas FIBA no es ni mucho menos un amistoso. En juego, la clasificación al Mundial de Qatar. Por ello, la dificultad para ir construyendo, sin dejar de ser competitivo y con un rival de nivel y con motivación, es máxima. En este sentido, seguramente Chus Mateo tenga el partido más que trabajado. En el scouting de la Selección Española no faltarán dos situaciones tácticas clave.

Hay dos situaciones en el juego danés que bien haría España en tener controladas. En primer lugar, el pick and roll central con su gran generador de juego, Iffe Lundberg. En este sentido, el base danés, que acaba de firmar por Maccabi, amenazará a la Selección Española encontrando en el roll a Kevin Larsen, que, además, es un gran jugador desde poste alto. El otro gran desafío de Chus Mateo será evitar que Shavon Shields genere desde el 2×2 lateral. La buena mano y la facilidad para ir al aro de este escolta con físico de alero suele brillar en estas situaciones aisladas que le dibuja su técnico.

Las armas de la España de Chus Mateo en las Ventanas FIBA

Sin ninguna duda, el gran fuerte de la Selección Española no está en lo individual. En este sentido, Chus Mateo tratará de hacerse fuerte a través del grupo. Si bien no hay talentos diferenciales a nivel Euroliga, sí que hay un bloque muy compacto de perfiles que en un buen engranaje pueden funcionar. Si algo ha caracterizado la etapa de Chus Mateo previa a España es por ser muy capaz de generar contextos defensivos incómodos a los rivales, como bien se vio en las finales ACB del pasado curso.

A pesar de que la fuerza de España esté en el grupo, nadie puede negar que todos los focos están puestos en Santi Yusta. El alero de la Selección Española venía rindiendo muy bien las últimas campañas, pero ha terminado de explotar este curso. En un plantel con relativos pocos puntos, el ex del Real Madrid puede ser la gran arma ofensiva de Chus Mateo. Por el momento, falta saber qué contexto le otorgará en técnico madrileño.