Las operaciones de los equipos de Euroliga se han acelerado en las últimas semanas tras un inicio de competición sorprendente, con algunos proyectos ganadores que comenzaron con malas sensaciones. Esto ha llevado a las direcciones deportivas a fichar y dar salida a jugadores que no entran en los planes del entrenador, con movimientos destacados y novedades curiosas.

Iffe Lundberg busca salida de Partizan y Maccabi Tel Aviv se pone a tiro

Iffe Lundberg está cerca de poner fin a su etapa en el Partizan de Belgrado para incorporarse al Maccabi Tel Aviv. El escolta danés llegará a un equipo que necesita más recursos en la línea exterior tras un inicio irregular en la Euroliga, donde solo han sumado dos victorias y siete derrotas.

El exjugador de CSKA Moscú, Virtus Bologna y con pasado en la NBA con los Phoenix Suns, se despedirá del Partizan tras una etapa discreta bajo las órdenes de Željko Obradović. A pesar de no haber tenido gran protagonismo esta temporada, donde ha quedado relegado a la suplencia, su talento y versatilidad lo convierten en una pieza valiosa para Oded Katash.

Panathinaikos anuncia el fichaje de Kenneth Faried

Panathinaikos refuerza su juego interior con la llegada de Kenneth Faried, exjugador NBA y veterano de 35 años, procedente de los TSG GhostHawks de Taiwán. El pívot estadounidense llega para cubrir la falta de efectivos en la pintura tras varias bajas por lesión. Faried, conocido como “Manimal”, cuenta con un amplio recorrido internacional y ya disputó una etapa en la Euroliga con el CSKA de Moscú.

El fichaje de Faried también refleja la escasez de interiores disponibles en el mercado europeo. A pesar de estar lejos de su mejor nivel, su trayectoria en la NBA y su capacidad de liderazgo en la zona lo convierten en un refuerzo inmediato y fiable para Panathinaikos. La incorporación del ex Nuggets y medallista mundial con Estados Unidos pretende ser la solución a los problemas de rotación en la pintura, dando respiro a Ioannis Kouzeloglou.

El tirador experto Malik Beasley podría llegar a la Euroliga

Malik Beasley, uno de los tiradores más precisos de la NBA en los últimos años, se encuentra actualmente en el mercado y ha despertado el interés tanto de la Euroliga como de la CBA china. Tras no recibir ofertas en la NBA debido a problemas extradeportivos, el escolta busca una oportunidad internacional que le permita mostrar su capacidad ofensiva y experiencia en el perímetro, mientras evalúa posibles regresos a Estados Unidos si surgiera una propuesta atractiva.