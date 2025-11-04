La salida de Luka Samanic fue una de las noticias más sorprendentes en el mundo ACB del último mes. El interior croata, que afrontaba su segundo año en el conjunto baskonista, ya ha encontrado equipo en un proyecto poderoso económicamente. El jugador buscará ser importante en un club que no juega competición europea por sanción, pero que es una de las entidades más importantes del país y tiene estrellas de gran reconocimiento con pasado Euroliga y NBA. .

Luka Samanic nuevo fichaje de Zenit de San Petersburgo

El Zenit de San Petersburgo ha hecho oficial la incorporación de Luka Samanic, quien firma un contrato hasta el final de la presente temporada. El interior croata, primer jugador de Croacia en formar parte de la entidad rusa, inicia una nueva etapa en su carrera tras su paso por la NBA y el Baskonia, de donde salió por motivos personales y tras varios desencuentros con el técnico Paolo Galbiati.

El club ruso, que llevaba tiempo buscando un refuerzo para el juego interior, ha encontrado en Samanic la pieza que le faltaba en la pintura: un jugador con experiencia en el baloncesto europeo capaz de desempeñarse tanto de pívot como de ala-pívot. Su incorporación se suma a una plantilla con nombres destacados como Levi Randolph y Alex Poythress.

Baskonia busca pívot tras la salida de Luka Samanic

Tras acordar su desvinculación con el Baskonia, Samanic regresó a su país, Croacia, por diferencias con Galbiati. Días después de su salida, el jugador rompió el silencio y denunció haber sido obligado a jugar enfermo, además de señalar varios desencuentros que marcaron su salida del club.

Su marcha deja al Baskonia con la necesidad urgente de reforzar el juego interior, ya que únicamente cuentan con Khalifa Diop como referencia en la pintura. En este contexto, la dirección deportiva ha comenzado a explorar opciones en el mercado para cubrir la posición de pívot, siendo Serge Ibaka uno de los nombres que más interés ha generado en los últimos días.