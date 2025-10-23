Durante semanas, la marcha de un jugador de Baskonia fue tan silenciosa como sorprendente, pero ahora comienzan a conocerse los verdaderos motivos. Medios croatas han puesto sobre la mesa una versión distinta a la oficial: una enfermedad mal gestionada, una situación de tensión interna y la posibilidad de regresar “a casa”. Las informaciones desde el país balcánico deja en entredicho más de una certeza en este caso.

Luka Šamanić y su abrupto adiós a Baskonia

El ala-pívot croata Luka Šamanić aterrizó en Vitoria como una apuesta de talento y proyección. Su fichaje por Baskonia en diciembre de 2024 y su la confirmación de continuidad en el verano de 2025 generó un sentimiento de “plan a largo plazo” con el jugador que, tras su paso por la NBA y un tramo brillante en la G-League, parecía ser una apuesta de calidad para los blaugrana. Sin embargo, la realidad es que su etapa en Euroliga con los vitorianos ha sido breve y sin continuidad.

El club anunció su rescisión de contrato apenas unas semanas después del arranque de la temporada, y sin ofrecer explicaciones detalladas más allá del típico “mutuo acuerdo”. Las alarmas saltaron, pero la versión oficial nunca se tambaleó… hasta ahora.

¿Una bronquitis lo cambió todo?

Según ha desvelado el medio croata Mozzart Sport, el verdadero detonante de la salida de Šamanić habría sido una bronquitis que arrastraba desde días antes de empezar la Liga Endesa, agravada por el hecho de que el jugador disputó varios partidos de Liga Endesa estando enfermo.

Según @elcorreo_com, fuentes cercanas a Luka Šamanić apuntan a desavenencias con Paolo Galbiati, iniciadas en vísperas del partido ante el Real Madrid.



Los roces y reproches mutuos habrían alterado la disciplina interna de la plantilla, hasta llegar a lo insostenible. https://t.co/9cWamp2RpN pic.twitter.com/FUAwfNMvP5 — Carácter Baskonia (@CaracterBask) October 23, 2025

Los rumores apuntan a que el entorno del croata no vio con buenos ojos la manera en que Baskonia gestionó su situación médica. Aunque no hubo enfrentamiento público, se generó un clima de tensión que habría desembocado en una rescisión anticipada. Una salida silenciosa que ahora cobra otra dimensión, con ingredientes tan sensibles como la salud del jugador y la relación con el cuerpo técnico.

Repercusiones en Baskonia: mensaje al mercado europeo

El caso de Luka Šamanić deja a Baskonia en una posición incómoda. No solo por la pérdida de un activo valioso tanto para el presente como para el futuro, sino también por la imagen que proyecta hacia futuros fichajes.

Le pregunté a Pablo por la ausencia de Luka Samanic en el partido ante Covirán y esta fue su respuesta. Quizás la de Paolo hubiese sido diferente o no.



El club había dicho que era un proceso febril. Tres días después sale del equipo. No saco conclusiones, solo expongo. https://t.co/U51vrQEQod pic.twitter.com/7KZh6eXCEC — Ainoa (@ainoamorano) October 22, 2025

La gestión de la salud de un jugador es una cuestión clave en la planificación de cualquier equipo, y en un entorno tan competitivo como la Euroliga, la transparencia y el cuidado del vestuario marcan diferencias, son un activo más para atraer talento dentro del competido mercado de fichajes Euroliga.

¿Regreso a Cibona? Un giro inesperado en su carrera

La misma información apunta a que Šamanić podría estar cerca de regresar al KK Cibona, el club desde donde viajó a Vitoria curiosamente. Esta posibilidad podría interpretarse como un deseo de volver a sus raíces para reencontrarse con su mejor versión, tanto física como emocional.

Košarkaški klub Cibona ovim putem obavještava javnost da Roko Rogić i Luka Šamanić više nisu dio rostera.



Želimo im puno sreće i uspjeha u daljnjoj sportskoj karijeri.



Roko i Luka, hvala vam! pic.twitter.com/G9TANkBVD6 — KK Cibona Zagreb (@kk_cibona) December 23, 2024

Aunque todavía no hay confirmación oficial, el hecho de que el jugador esté libre y que Cibona esté buscando refuerzos interiores alimenta los rumores. Sería un cambio drástico, pero no ilógico para un jugador que, a sus 23 años, necesita minutos, confianza y estabilidad, algo que “en casa” puede conseguir para consolidarse como uno de los nombres importantes dentro del mercado Euroliga.

Un cierre que abre debate

¿La salida de Luka, a pesar de ser de lo mejor de un irregular Baskonia, ha sido solo una decisión técnica? ¿O estamos ante una razón de más calado, donde el cuidado del jugador y la gestión emocional tienen más peso del que se quiere reconocer públicamente? La historia de Luka Šamanić y Baskonia vuelve a recordarnos que, en el baloncesto de élite, no todo se decide sobre el parquet. A veces, los verdaderos partidos se juegan en los despachos… y en el interior de los propios protagonistas.