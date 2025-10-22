Los resultados para Baskonia están lejos de lo esperado. La era de Paolo Galbiati parecía ser motivo de ilusión para sus aficionados. Sin embargo, lejos de mejorar, parece ir incluso a peor. La victoria contra el Real Madrid parecía insuflar aire, pero de nuevo bajó el suflé. Pocas eran las buenas noticias, más allá de los rendimientos de Hamidou Diallo, Luka Samanic o Trent Forrest. Ahora, habrá menos aún.

Baskonia pierde a una de sus estrellas de forma imprevista y en el peor momento posible

El plantel baskonista estaba plagado de talento joven por explotar. Muchas eran las piezas recién llegadas y el equipo parecía sujeto por una de las duplas del año pasado. Trent Forrest y un Luka Samanic eran dos de los jugadores que parecían dar aire a Baskonia en este mal arranque. Sin embargo, el club ha hecho oficial a través de sus redes la rescisión del pívot croata.

La rescisión de contrato de Luka Samanic ha pillado a contrapié a la afición de Baskonia. Si bien su salida en verano podría haber encajado en las mentes de sus seguidores, después de su gran inicio pocos lo vieron venir. Los motivos expresados por el club atañen a un problema personal del jugador. Se desconoce la causa concreta del mismo. Esta circunstancia ya, en su momento, le hizo acabar su vinculación con Fenerbahce, antes de aterrizar en el Buesa.

¿Cómo queda la situación para Paolo Galbiati?

Más allá del excelso rendimiento de Luka Samanic, su perfil era realmente útil para el técnico italiano. La movilidad y la buena mano del interior, a pesar de su elevada altura, le permitía ocupar espacios exteriores, haciendo mucho daño a los cincos rivales. En este sentido, una tipología de jugador diferente a la del resto de interiores de Baskonia.

La polivalencia del croata le permitía jugar a caballo entre el 4 y el 5, aunque sus mejores momentos vienen siendo como pívot puro. La rotación con Diakite y Diop no solo se ve mermada en lo técnico, también en cuanto a profundidad de banquillo y pluralidad de perfiles. Habrá que ver si Baskonia busca un sustituto a Luka Smanic en el mercado de fichajes.