La irregularidad de Baskonia marca la actualidad del conjunto semana a semana. Por ello, el partido de baloncesto que le mide en Euroliga contra Bayern Múnich es difícil de analizar. La cara que vienen mostrando los chicos de Paolo Galbiati cambia con facilidad, con picos de rendimiento y valles en los que parece que el cuadro no carbura.

Baskonia podría aprovechar la situación de Bayern Múnich en la Euroliga de baloncesto

Bayern Múnich combina varias circunstancias que podrían jugar a favor de Baskonia. La primera de ellas, que no tiene una acuciante exigencia clasificatoria. El club en sí no tiene grandes aspiraciones y su espacio en el casillero concuerda con su nivel. El segundo, que vienen de dos derrotas muy dolorosas por la mínima que pueden mellar su confianza. Un equipo de rachas como es el de Paolo Galbiati podría asestar golpes de los que los bávaros podrían no recomponerse.

A pesar de ese contexto, no será fácil llevarse el choque de la Euroliga de baloncesto. En primer lugar, porque Bayern Múnich ya demostró en su último partido ser capaz de remontar hasta 13 puntos en un cuarto. Por otro, porque el propio Baskonia sigue sin encontrarse. Los problemas en la generación de juego siguen siendo un quebradero de cabeza para Paolo Galbiati. El cuadro vasco se aferrará al excelso nivel de Luwawu-Cabarrot para dar la talla.

Bayern Múnich, sin profundidad, pero con algunos perfiles top

El baloncesto Euroliga ha cambiado mucho en los últimos años. La exigencia física, tanto de los propios partidos, como por volumen de carga de ellos durante el año, han llevado a que los equipos confeccionen plantillas más extensas. El rival de Baskonia, la realidad es que no tiene un gran fondo de armario y eso le pesa. Sin embargo, en su roster hay varios jugadores que bien podrían preocupar a Paolo Galbiati.

Sin hacer mucho ruido, Isiaha Mike sigue demostrando un baloncesto sobresaliente en esta Euroliga. Pocos esperarían este salto de nivel, pero la realidad es que está codeándose con los mejores. Otro jugador del rival de Baskonia que parece otro es Rathan-Mayes, de estar totalmente desahuciado en Madrid, se ha convertido en una pieza con capacidad de sumar ofensivamente en muchos aspectos. No menos importante es contar con el mejor tirador de la competición, Andreas Obst, que, para muchos, ya mira a los ojos a Carroll. Todo ello, complementado por piezas como Dinwiddie, Gabriel o Da Silva.