Baskonia ya está en semifinales tras superar a La Laguna Tenerife con un marcador de 91-81. El conjunto de Galbiati, que se ha impulsado por dos figuras clave en la plantilla, ha alcanzado un récord histórico para la entidad y ha superado a un veterano proyecto que está falto de alguna pieza más superior. No obstante, las claves de los baskonistas han quedado reflejadas en pista y ya esperan rival en las próxima ronda que será UCAM Murcia o Barça Basket.

El récord de Stefan Joksimovic en la Copa del Rey con Baskonia

Stefan Joksimovic ha entrado en la historia de Baskonia en esta edición de la Copa del Rey al convertirse en el jugador más joven en debutar con el primer equipo, con tan solo 17 años y 3 meses. Su estreno con el conjunto baskonista se ha producido en la eliminatoria de cuartos de final ante La Laguna Tenerife, capturando un rebote en cuatro minutos de juevo.

⭐️ Salta a cancha a sus 17 AÑOS y 96 DÍAS…



¡STEFAN JOKSIMOVIC se convierte en el baskonista MÁS JOVEN en defender la camiseta de @Baskonia en una #CopaACB! pic.twitter.com/0Hh9Ufjg2b — #CopaACB (@ACBCOM) February 20, 2026

El joven alero supera a Juan Pedro Cazorla, que tenía el récord de precocidad en la entidad vitoriana. Su presencia en pista ya se había producido en alguna ocasión durante esta temporada, siendo también el más joven en jugar en la Euroliga en el duelo ante el Olympiacos. Considerado una de las promesas más jóvenes de la Liga ACB, el jugador nacido en Belgrado y formado internacionalmente con Eslovenia sigue acumulando hitos que lo sitúan como uno de los talentos con mayor proyección de Baskonia.

Eugene Omoruyi: La confianza de una renovación ganada en Baskonia

Eugene Omoruyi ha respondido a la confianza de Paolo Galbiati tras su renovación con una actuación muy completa ante La Laguna Tenerife, destacando especialmente por su capacidad para asistir y conectar con sus compañeros. El interior del Baskonia ha firmado su mejor registro de asistencias desde su llegada con un total de 7, aparte de sumar 8 puntos y 3 rebotes.

El jugador, que llegó para cubrir la baja de Tadas Sedekerskis, se ha convertido en una pieza importante dentro de la rotación baskonista, aportando energía, rebote y visión de juego. Su rápida integración y el rendimiento creciente han convencido al club, y esta actuación en la Copa del Rey confirma que atraviesa su mejor momento desde que aterrizó en Vitoria.

Trent Forrest el MVP de un Baskonia que quiere la Copa del Rey

Trent Forrest se ha presentado en la Copa del Rey de Valencia como uno de los mejores en mejor forma del torneo y como uno de los hombres fuertes de Baskonia. En la primera eliminatoria de cuartos ya lo ha demostrado, siendo el mejor del encuentro con una aportación de 21 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 32 minutos de juego.

Sus números esta temporada reflejan un salto de nivel, con más de 13 puntos y más de 4 asistencias de media en ACB, además de buenos porcentajes de tiro. El base estadounidense está a un nivel excelso y es el arma ofensiva del conjunto de Galbiati, que ya espera rival en semifinales.

La Laguna Tenerife, sin Marclinho Huertas no hay paraíso

La Laguna Tenerife acusó mucho la ausencia de Marcelinho Huertas, su base veterano y principal generador de juego. Sin su dirección y capacidad para anotar y organizar a los interiores, al equipo le faltó claridad ofensiva y producción de puntos en los momentos decisivos. El conjunto tinerfeño, con un bloque experimentado, perdió a su gran referente en el control del ritmo y en la toma de decisiones, algo que se notó especialmente en ataque estático.

Aún así, el equipo de Vidorreta peleó hasta el final y cayó con honor, pero con una evidencia: el proyecto necesita de algún fichaje de calidad para alcanzar el siguiente nivel.