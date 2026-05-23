Baskonia sigue inmerso en una temporada en la que ya sabe lo que es conquistar un título. Pese a las adversidades, los baskonistas demostraron ser capaces de competir contra los más grandes y alzar el trofeo de Copa del Rey. Uno de los héroes de la gesta, su técnico Paolo Galbiati, en entre dicho.

Baskonia comienza a moverse para cambiar la banqueta

Hace ya semanas que la continuidad de Paolo Galbiati en Baskonia está en entredicho. A pesar del éxito logrado por el técnico italiano, la dirección deportiva podría prescindir de él por motivos técnicos. Tras estas informaciones, las especulaciones no han cesado, con algunos clásicos de la entidad como Dusko Ivanovic o Velimir Perasovic sobre la mesa.

🏀🚨 NOTICIA



El Baskonia piensa en Velimir Perasovic como sustituto de Paolo Galbiati en el banquillo para la próxima temporada. Ya hay conversaciones.



Información 🤝 con @OlguitaLorente pic.twitter.com/nuZu2pkGLW — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezmira) May 23, 2026

Acorde a las informaciones de Noelia Gómez y Olga Lorente, Velimir Perasovic no solo es uno de los mejor colocados para ocupar el banquillo de Baskonia, sino que las conversaciones ya se habrían iniciado. Los playoffs de Liga Endesa están a la vuelta de la esquina, pero eso no parece ser suficiente para posponer las negociaciones. Las circunstancias para Paolo Galbiati son complejas.

¿Cómo afronta Paolo Galbiati los playoffs de Liga Endesa?

Los temblores en el banquillo de Baskonia se suceden en un momento crucial a nivel deportivo para el club. Un buen papel en estos playoffs después de lo logrado en Copa del Rey sería síntoma de un buen trabajo. Sin embargo, las condiciones son complejas y las dudas con el técnico no ayudan.

1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2026🏆



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Por un lado, la profesionalidad de todas las partes: entrenador, jugadores, staff… está fuera de toda duda. A buen seguro que remarán en la misma dirección en los playoffs de Liga Endesa. No obstante, no deja de ser complicado gestionar un vestuario sin estar totalmente respaldado. Por otro lado, también puede jugar en contra que Paolo Galbiati perciba que independientemente de su papel en estas eliminatorias, su sino esté decidido.