La Euroliga se encuentra en su punto álgido actualmente. Al mismo tiempo que los equipos se la juegan en una jornada final de infarto, el mercado sigue siendo tema recurrente de conversación. En mitad de un frenesí de rumores y especulaciones, una de las noticias en el panorama la trae una de las normas de control económico de la competición. Baskonia, Valencia, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto, beneficiados.

El ‘impuesto al lujo’ beneficia a los españoles: Baskonia, Valencia, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto se frotan las manos

A pesar de que el fair play financiaro de la Euroliga no se lleva tantos titulares como el del fútbol o la NBA, no significa que no exista. La máxima competición europea tiene una fórmula para redistribuir el dinero entre sus equipos y fomentar la competitividad y que no haya brechas económicas entre entidades. Derivado de este impuesto, Baskonia, Valencia, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto recibirán, junto a otros muchos cuadros, dinero procedente de Hapoel, Olympiacos, Panathinaikos y Efes.

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El impuesto Euroliga en cuestión funciona de la siguiente manera, los equipos que superan un límite de gasto pagan una compensación económica que repercute en el resto de equipos de la competición. Todo el que no esté excedido la recibe. La austeridad del Barça Basket, las inversiones eficientes de Baskonia y Valencia Basket o las saneadas cuentas del Real Madrid Baloncesto saldrán ganando con ello.

¿Cuánto dinero repartirá la Euroliga?

El periodista Aris Barkas ha publicado las cifras de la compensación para el equilibrio competitivo. Anadolu Efes 1.071.676€, Hapoel Tel Aviv 998.027€, Olympiacos 303.290€ y Panathinaikos 3.065.691€. Sin duda, los de Ergin Ataman serán los grandes benefactores de los otros 15 equipos. La política de gestión económica de los españoles hace que ni Baskonia, ni Valencia Basket, ni Barça Basket, ni Real Madrid Baloncesto estén excedidos, el único país, junto a Lituania, que tiene equipos en la zona playoff Euroliga y que no tiene representación en estas lindes.

The exact numbers of the competitive balance compensation for the four clubs that exceeded the FFP base remuneration level:



Efes – €1,071,676

Hapoel IBI Tel Aviv – €998,027

Olympiacos – €303,290

Panathinaikos – €3,065,691



15 clubs get €362,579 each. — Aris Barkas (@arbarkas) April 15, 2026

A cada conjunto de la Euroliga le tocará un montante de 362.579€. Una cifra de ingresos para nada discreta para muchos de los presupuestos de la competición. Los equipos tratan de sacarle rendimiento a cada céntico y cualquier ingreso ‘sorpresa’ es una bocanada de aire. El Barça Basket tiene pendiente una revolución en verano, Valencia Basket buscará afianzarse en la zona noble, Baskonia regresar a unos playoffs y el Real Madrid solventar un par de posiciones que aún tiene cojas. Por ello, en contexto ACB, el dinero será clave.