El Barça Basket afronta la última jornada de Liga Endesa, con el compromiso aplazado contra el Valencia Basket pendiente. Los culés se medirán contra Morabanc Andorra. Los del principado están contra la espada y la pared ante el descenso ACB. Los blaugranas, en mitad de un terremoto alrededor de su técnico y el proyecto deportivo.

El Barça Basket se la juega y un ex tratará de aguarle la fiesta

El encuentro frente a Morabanc Andorra es mucho más complejo de lo que dicta la clasificación. A pesar de la distancia en lo que a victorias se refiere, el hambre apremia y los andorranos se juegan su permanencia en Liga Endesa. Además, en las últimas jornadas su porcentajes de victorias viene creciendo. En parte gracias a uno de sus veteranos y exjugador del Barça Basket, Kyle Kuric.

𝐊𝐲𝐥𝐞 𝐊𝐮𝐫𝐢𝐜 ja és el 15è màxim triplista de la història de la lliga amb 695 triples 🔥



✅ Amb els 5 triples del darrer partit va superar els 693 de Chicho Sibilio



Enhorabona, Kyle! 👏🏻@KingKK_14 x #NomesAqui #MaiPor pic.twitter.com/b6c92OuOmE — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) May 26, 2026

El escolta americano viene de regalar toda una exhibición en ACB. Frente a Hiopos Lleida anotó 28 puntos con porcentajes estratosféricos, 5 de 6 en triples y 6 de 7 en tiros de dos. Todo ello para acumular 32 de valoración y un parcial de +36 con él en pista. Con ello, el rival del Barça Basket se agarró en la última jornada un poco más a su plaza en Liga Endesa. El FC Barcelona está en plena pugna por el top4 y tendrá que tenerle muy controlado.

El último servicio de Xavi Pascual: La Liga Endesa ACB

El rival del Barça Basket en ACB tiene el hambre del que está necesitado de victorias. Sin embargo, no es la única circunstancia que hace del encuentro de Liga Endesa un partido trampa. Los azulgranas no atraviesan un buen momento a nivel institucional y de proyecto. Su técnico anunció su adiós definitivo al acabar el curso en una rueda de prensa. Sin duda, la situación no facilita las aspiraciones competitivas inmediatas del cuadro.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀



Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporada



El comunicat sencer, aquí 👇https://t.co/9Brur89S8C — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026

Las informaciones del Barça Basket, además, afirman que podría no ser el único adiós. Los cantos de sirena se ciernen también sobre Juan Carlos Navarro, director deportivo de la entidad. El proyecto vive turbulencias y está por ver si estos playoffs ACB se ven como una oportunidad de poner un bonito broche o si son los últimos coletazos de una mala campaña. El primer reto, clasificar lo más alto posible en Liga Endesa. Sin embargo, Kyle Kuric y su Morabanc Andorra tienen otros planes.