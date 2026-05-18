El Barça Basket volvió a ganar en Liga Endesa demostrando nuevamente una capacidad anotadora encomiable. Sin embargo, las noticias en lo extradeportivo no son buenas. La marcha de Xavi Pascual a Dubai BC parece un hecho. Los playoffs ACB están a la vuelta de la esquina y las preguntas abruman a los seguidores culés.

Una de las gestiones más complicadas dentro del Barça Basket

Tanto en el caso de jugadores como de entrenadores, su continuidad suele ser un impulso a su rendimiento o a la confianza del grupo en él. Sin ir más lejos, un club que viene haciendo las cosas bien como Valencia, cerró la renovación de Kameron Taylor justo antes de los playoffs Euroliga. La situación que vive el Barça Basket, con Xavi Pascual pie y medio fuera y unos playoffs en ciernes, hace que el optimismo brille por su ausencia.

🚨 𝗫𝗔𝗩𝗜 𝗣𝗔𝗦𝗖𝗨𝗔𝗟, 𝗠𝗨𝗬 𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗨𝗕𝗔𝗜



👉 El proyecto quiere que Xavi Pascual lidere al equipo la próxima temporada con un objetivo enorme: llegar a la Final Four de Abu Dhabi 2027.



El Barça intenta retenerlo, pero su cláusula de salida sería bastante… pic.twitter.com/yGNNOiPLyb — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) May 18, 2026

La Liga Endesa no espera por nadie y el Barça Basket se presentará a la ronda eliminatoria con Xavi Pascual prácticamente en Dubai. El vestuario se expondrá a situaciones competitivas de la máxima exigencia como son unos playoffs ACB sabiendo que el ‘director de orquesta’ no será el eje del nuevo proyecto. Si bien los jugadores son profesionales, nunca llueve a gusto de todos y la gestión de un vestuario plagado de estrellas en estas condiciones puede ser verdaderamente compleja.

¿Qué significa la nueva situación de Xavi Pascual?

Al margen de lo que pueda suponer a nivel emocional y de confianza en el vestuario de cara a los playoffs ACB, hay más implicaciones. El Barça Basket se encontraba conformando su plantilla del próximo curso. Tener un técnico cerrado implica saber qué piezas quiere y cuáles no. En este sentido, por ejemplo, la renovación de Satoransky, un soldado de Xavi Pascual, podría virar de rumbo.

🔴🔵 El FC Barcelona se lanza a por uno de los nombres del mercado de la agencia libre de la Euroleague: Mike James.



ℹ️ Como informa @lclemente_23 el norteamericano es el objetivo principal para el puesto de base titular del equipo que entrena Xavi Pascual. https://t.co/H0kweCvvz3 — Eder Rebollo (@eder94rebollo) March 23, 2026

En el mercado de fichajes también podría cambiar el rumbo de las operaciones. En primer lugar, porque habrá que saber el estilo y los gustos del nuevo técnico para poder conformar el roster. Las circunstancias retrasan los movimientos en un panorama verdaderamente acuciante en el que cada día se cierran traspasos. Por otro, piezas top como Mike James, que llegaba en cierta forma bajo el paraguas del de Gavà podría caerse. Desde los playoffs ACB hasta la ventana de transferencias, todo está en jaque.