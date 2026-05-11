El Barça Basket sigue con el foco puesto en lo que le queda de temporada. La Liga Endesa ACB es su único torneo en juego. A pesar de estar tratando de alzar el título, el mercado de fichajes no ha dejado de traer nombres a la palestra: Moses Wright, Josh Nebo, Alpha Diallo… Muchos de ellos están aún compitiendo.

Preocupación en el Barça Basket con un fichaje que ya dejaba dudas

La revolución en el mercado de fichajes del Barça Basket parece evidente y una de las posiciones que más ha dado que hablar ha sido la de pívot. En este sentido, dos han sido los nombres que se han llevado los focos: Moses Wright y Josh Nebo. Si bien el center de Zalgiris sí que genera más consenso, el de Olimpia Milano deja alguna que otra duda más.

Olimpia Milano, infortunio Josh Nebo: il club conferma. Domani i test medici.https://t.co/MBuITaykor — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 10, 2026

Una de las cuestiones que más preocupa al Barça Basket acerca del pívot de Olimpia Milano que aterrizaría en el mercado de fichajes veraniego es su historial de lesiones. Las aptitudes de Josh Nebo no las puede negar nadie. Sin embargo, sus recurrentes problemas físicos han sido un lastre en su carrera. Cuando parecía coger un poco de regularidad llega el mazazo, todo con su futuro en el aire.

Otra lesión para Josh Nebo

Al igual que el Barça Basket sigue pugnando por ganar la liga nacional, Olimpia Milano hace lo propio en Italia. Una de las noticias negativas para el conjunto milanés ha sido la lesión de Josh Nebo justo antes de los playoffs de la competición. En un encuentro frente a Trento, el que parece que será nueva incorporación del Barça Basket en el mercado de fichajes aterrizó mal en un salto y saltaron todas las alarmas.

Olimpia Milano, infortunio Josh Nebo: il club conferma. Domani i test medici.https://t.co/MBuITaykor — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 10, 2026

Josh Nebo ya preocupó a la afición en su momento y parece que el comunicado del club ha confirmado los presagios. El jugador abandonó el encuentro, y tras él, Olimpia Milano ha confirmado la lesión en la rodilla derecha, aunque por el momento sin diagnóstico a la espera de más pruebas. En Italia están preocupados por su participación en los playoffs de la competición. Sin embargo, a buen seguro que en el Barça Basket también existirá cierto runrún sobre uno de los más que probables fichajes del verano.