Se acerca uno de los momentos más decisivos del año: la offseason en la Liga Endesa y la Euroliga, marcada por rumores, posibles fichajes y salidas en prácticamente todos los equipos. En este contexto, el Barça Basket se presenta como uno de los clubes que más movimientos deberá afrontar en los próximos meses, con el objetivo de construir una plantilla que encaje en la idea de Xavi Pascual.

Rumores Barça Basket: estos son los posibles fichajes

Desde hace semanas circulan nombres de posibles incorporaciones al Palau Blaugrana, en medio de un proceso de reconstrucción profunda. No se trata solo de retoques puntuales, sino de una auténtica reconfiguración del roster: hasta la mitad de los jugadores de la temporada 2026-27 podrían ser nuevos fichajes, lo que anticipa un verano intenso y lleno de decisiones clave para el futuro inmediato del equipo.

Moses Wright: fichaje cerrado

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 27

: 27 Equipo actual : Zalgiris Kaunas

: Zalgiris Kaunas Posición: pívot

Se trata de un perfil absolutamente necesario para el sistema que pretende implantar Xavi Pascual. La llegada del pívot de Raleigh, actualmente en el Zalgiris Kaunas, permitirá recuperar un tipo de jugador que el conjunto blaugrana lleva varias temporadas sin tener en su estructura. El fichaje ya está cerrado, y los despachos liderados por Juan Carlos Navarro han actuado con rapidez para reforzar al Barça Basket con un ‘cinco’ con proyección y capacidad para marcar diferencias en los próximos años.

Sylvain Francisco: el base deseado

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 28

: 28 Equipo actual : Zalgiris Kaunas

: Zalgiris Kaunas Posición: base

El Barça Basket tendrá que incorporar un base titular de cara a la próxima temporada para acompañar a Juan Núñez, a la espera de lo que finalmente ocurra con Juani Marcos. Entre los nombres que han aparecido con más fuerza destaca el del director de juego francés Sylvain Francisco, actualmente en el Zalgiris Kaunas y exjugador del Baxi Manresa, por lo que ya conoce la Liga Endesa. Se trata de uno de los bases más cotizados del panorama europeo, junto a Trent Forrest, con interés incluso desde la NBA, lo que podría complicar su posible fichaje.

Trent Forrest: objetivo casi imposible

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 27

: 27 Equipo actual : Baskonia

: Baskonia Posición: base

La posición de base sigue acaparando numerosos rumores en el entorno del Barça Basket de cara a la próxima ventana de mercado, que se abrirá el 30 de junio. Entre los objetivos de la dirección deportiva también aparece Trent Forrest, que termina contrato con el Baskonia. El exjugador de Florida State, cuenta con un importante cartel y maneja varias ofertas en este momento. Su posible incorporación exigiría una inversión significativa por parte del Barça Basket. No obstante, dentro de las prioridades actuales, el club tendría otros enfoques en el mercado, ya que el gran objetivo para el puesto de base sigue siendo Sylvain Francisco.

Timothé Luwawu-Cabarrot: de más a menos

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 30 (cumplirá 31 el 9 de mayo)

: 30 (cumplirá 31 el 9 de mayo) Equipo actual : Baskonia

: Baskonia Posición: alero

Fue uno de los primeros nombres en aparecer en el radar de rumores del Barça Basket, aunque el Baskonia lleva semanas trabajando para intentar asegurar la renovación del alero francés. La posición de ‘tres’ es una de las que el club deberá reforzar, ya que Xavi Pascual busca un perfil con potencia en ambos lados de la cancha, capacidad anotadora y experiencia en la Euroliga para complementar a Joel Parra. Su incorporación implicaría un desembolso importante para el Barça Basket, aunque las posibles salidas previstas en verano darían margen de maniobra a la dirección deportiva liderada por Juan Carlos Navarro y Mario Fernández.

Mike James: conocido de Xavi Pascual

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 35

: 35 Equipo actual : AS Mónaco

: AS Mónaco Posición: base

Ambos coincidieron en el pasado en el Panathinaikos y mantienen una buena relación de amistad, a lo que se suman las complicaciones actuales en el AS Monaco. Todo ello alimenta la posibilidad de ver al máximo anotador histórico de la Euroliga vistiendo la camiseta del Barça Basket. Se trataría de una operación distinta y con matices importantes, incluso con ciertas dudas sobre su encaje junto a Kevin Punter. Aun así, el nombre de Mike James lleva semanas figurando como uno de los principales rumores en el mercado del Barça Basket.

Nadir Hifi: operación improbable

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 23

: 23 Equipo actual : París Basketball

: París Basketball Posición: escolta

Un perfil como el de Nadir Hifi, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, es siempre un nombre a considerar en caso de afrontar una reconstrucción importante. Su capacidad anotadora y su habilidad para generar ventajas en el uno contra uno, unidas a su juventud, lo convierten en un candidato atractivo para un gran traspaso. Sin embargo, en estos momentos no parece que el Barça Basket sea su destino más probable, ya que cuenta con varias ofertas importantes, entre ellas la del Real Madrid Baloncesto, sin descartar incluso un posible salto a la NBA.

Olivier Nkamhoua: ¿Fichaje cerrado?

Nacionalidad : Finlandia

: Finlandia Edad : 25 (cumplirá 26 el 2 de mayo)

: 25 (cumplirá 26 el 2 de mayo) Equipo actual : Pallacanestro Varese

: Pallacanestro Varese Posición: ala-pívot

El ala-pívot finlandés es otro de los nombres que estarían ya encarrilados de cara a la temporada 2026-27. Actualmente en las filas de Pallacanestro Varese, su llegada se integraría en la nueva configuración de la pintura del Barça Basket, una de las posiciones que más cambios experimentará con varios refuerzos en camino. Está firmando una de las mejores campañas entre los ‘cuatros’ de la Lega Basket Serie A, con promedios de 15,2 puntos y 5,7 rebotes por partido. Olivier Nkahmhoua se formó en el sistema estadounidense, pasando por el instituto antes de competir en la NCAA con las universidades de Tennessee y Michigan, consolidando así su trayectoria antes de dar el salto al baloncesto profesional europeo.

Josh Nebo: muy cerca de llegar al Barça Basket

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 28

: 28 Equipo actual : Olimpia Milano

: Olimpia Milano Posición: ala-pívot

La reconstrucción que afrontará la pintura del Barça Basket apunta a una auténtica revolución, en la que también se contempla la incorporación de Josh Nebo para formar pareja interior junto a Moses Wright. Las lesiones han condicionado su etapa en el Olimpia Milano, aunque ya demostró su impacto como uno de los interiores más dominantes de la Euroliga durante su paso por el Maccabi Tel Aviv. Su posible aterrizaje al conjunto azulgrana aparece bien encaminada y permitiría a Xavi Pascual contar con una pieza diferencial en ambos lados de la cancha para consolidar su nuevo proyecto.

Daniel Theis: media Euroliga suspira por el alemán

Nacionalidad: Alemania

Edad: 34

Equipo actual: AS Mónaco

Posición: ala-pívot, pívot

Fue uno de los primeros nombres en aparecer en los rumores del Barça Basket allá por febrero, junto a Sylvain Francisco. El internacional alemán saldrá del AS Monaco Basket en busca de un nuevo proyecto para la próxima temporada, en un contexto donde varios equipos de la Euroliga siguen de cerca su situación. Sin embargo, todo apunta a que Daniel Theis no acabará vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana este verano, pese a su amplia trayectoria previa en la NBA y buscará un nuevo destino.

Salidas de Barça Basket para la próxima temporada

En paralelo a todos los rumores de incorporaciones para el equipo que dirigirá Xavi Pascual en la temporada 2026-27, otro de los puntos clave es la gestión de las salidas del actual roster del Barça Basket. La profunda reconstrucción que se prepara tendrá su primer capítulo en las posibles bajas del Palau Blaugrana, con varios jugadores afrontando sus últimos meses en el club y acercándose a su despedida del proyecto azulgrana.

En la revolución que prepara el Barça Basket, varios jugadores de la pintura tienen prácticamente asegurada su salida, empezando por Youssoupha Fall, que no continuará en el equipo. También todo apunta a la marcha de Willy Hernangómez una vez finalice su contrato el 30 de junio, tras tres temporadas en el club. A ello se suma la previsión de no seguir contando con perfiles como Myles Cale o Miles Norris, que no han terminado de consolidarse en su primera campaña como azulgranas.

En paralelo, existen dudas con jugadores de mayor experiencia y del gusto de Xavi Pascual, aunque las lesiones generan incertidumbre en su continuidad, como es el caso de Nico Laprovittola, Jan Veselý y Tomas Satoransky.

El Barça Basket deberá tomar una decisión sobre el futuro de Will Clyburn, quien llegó el pasado verano procedente de la Virtus Bolonia. En algunos tramos de la temporada ha dejado buenas sensaciones gracias a su experiencia y su capacidad anotadora, aunque su rendimiento también ha sido irregular en ciertos momentos, lo que ha llevado a que Xavi Pascual no lo considere una pieza fija en situaciones decisivas. Aunque tiene contrato hasta 2027, no se descarta que pueda abandonar el club en el verano de 2026.

Así quedaría el quinteto de Barça Basket la próxima temporada

Bases : ?? – Juan Núñez – ¿Juani Marcos?

: ?? – Juan Núñez – ¿Juani Marcos? Escoltas : Kevin Punter – Darío Brizuela

: Kevin Punter – Darío Brizuela Aleros : ¿Will Clyburn? – Joel Parra

: ¿Will Clyburn? – Joel Parra Ala-pívots : Tornike Shengelia – ¿Josh Nebo?

: Tornike Shengelia – ¿Josh Nebo? Pívots : ¿Moses Wright?

: ¿Moses Wright? Entrenador: Xavi Pascual

Definir el staff de Xavi Pascual

Otro de los puntos clave del verano en el Barça Basket será la configuración del staff técnico que acompañará a Xavi Pascual desde el inicio del proyecto. En principio, la continuidad más segura es la de su principal asistente, Íñigo Zorzano, mientras que también se contempla como muy probable la permanencia de Óscar Orellana, un técnico con peso en los últimos años dentro del banquillo del primer equipo. En cambio, la continuidad de otros ayudantes como Rafa Martínez o Albert Oliver permanece en duda y deberá resolverse en las próximas semanas.