Todo listo para el choque entre Covirán Granada y Barça Basket en un tramo final de temporada ACB de máxima tensión. Un duelo con claro dominio blaugrana en el historial —0-7 para el Barça ante el conjunto nazarí—, donde los locales se agarran a sus últimas opciones de permanencia en la Liga Endesa, mientras que el equipo dirigido por Xavi Pascual busca dar un paso adelante en la clasificación y consolidar su candidatura al segundo puesto.

Barça Basket aterriza con bajas

Un encuentro con mucho en juego para ambos equipos: mientras Covirán Granada se aferra a la supervivencia como gran objetivo de la temporada, el Barça Basket afronta este tramo final de la Liga Endesa con ambición máxima. El conjunto blaugrana pelea por ascender al segundo puesto en una lucha directa con rivales como UCAM Murcia, Valencia Basket y Kosner Baskonia, una posición clave que otorgaría el factor cancha en los playoffs, con la única excepción de una hipotética final frente al Real Madrid Basket.

En un escenario tan igualado en Liga Endesa, una derrota en Granada dejaría al conjunto blaugrana con un margen muy reducido para seguir escalando posiciones, lo que obliga a centrar todas las miradas en evitar cualquier concesión ante el cuadro andaluz. La prioridad pasa por sumar un triunfo que mantenga vivas sus aspiraciones, antes de afrontar otro examen exigente este domingo a domicilio frente a La Laguna Tenerife.

El equipo dirigido por Xavi Pascual vuelve a verse afectado por una enfermería repleta de bajas. De cara al duelo ante Covirán Granada, el conjunto blaugrana no podrá contar con Will Clyburn, cuya vuelta se espera para el inicio de los playoffs de la Liga Endesa. Tampoco estarán disponibles Jan Vesely ni Tomas Satoransky, mientras que el joven Nikola Kusturica también queda descartado tras el esguince de tobillo sufrido en la final del Campeonato de España Junior ante el Real Madrid Basket.

Paso adelante de Juan Núñez

Se espera que pueda estar disponible el argentino Juani Marcos en la posición de uno, tras superar los problemas físicos que arrastró en el encuentro de la jornada anterior ante San Pablo Burgos. Para el duelo frente a Covirán Granada, el cuerpo técnico ha incluido en la convocatoria a los jóvenes Sayon Keita y Dani González.

En el lado positivo, una de las notas más destacadas de las últimas semanas es el crecimiento de Juan Núñez, que firmó una actuación notable ante Burgos con 27 minutos en pista, en los que aportó 14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. El joven base madrileño ya ha disputado esta temporada seis encuentros oficiales, dejando claro que puede ser un elemento a tener en cuenta en este tramo final y decisivo de curso.