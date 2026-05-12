Todo está listo y preparado para el duelo de la jornada 31 de la Liga Endesa entre Covirán Granada y Barça Basket. El conjunto andaluz afronta el choque con la necesidad de una victoria clave para mantener vivas sus opciones de seguir en la élite del baloncesto español. Enfrente, el equipo dirigido por Xavi Pascual llega con un objetivo muy distinto y determinante, centrado en afianzar su posición de cara a los Playoffs de la Liga Endesa.

¿Hay opciones de segunda posición del Barça Basket?

El conjunto blaugrana aterriza en Granada con dos metas muy claras: firmar la victoria número 22 de la temporada —la cuarta de forma consecutiva— y mantenerse en la pelea por la segunda plaza de la clasificación. En estos momentos, ese puesto lo ocupa UCAM Murcia con un balance de 22-8, lo que obliga al Barça Basket a no fallar en este tramo decisivo del curso. Con la fase regular entrando en su recta final, todos los equipos de la Liga Endesa ajustan sus aspiraciones, y el conjunto catalán quiere seguir escalando posiciones de cara a los Playoffs.

En estos momentos, el equipo dirigido por Xavi Pascual se encuentra igualado con Valencia Basket y Kosner Baskonia, todos con un balance de 21-9. Sin embargo, el conjunto taronja encadena tres derrotas consecutivas, mientras que el equipo vitoriano firma un registro de 3-2 en sus últimos cinco encuentros. En cambio, los blaugranas llegan en dinámica positiva tras encadenar victorias ante Baskonia, Dreamland Gran Canaria y, en la última jornada, frente a San Pablo Burgos por 91-76.

El Barça Basket tiene un objetivo bien definido en este tramo final de la Liga Endesa, con un calendario exigente por delante que arrancará ante Covirán Granada. Después, el equipo blaugrana se medirá a La Laguna Tenerife, recibirá a Valencia Basket en el Palau y cerrará la fase regular visitando a MoraBanc Andorra, conjunto dirigido por Tabak que sigue peleando por la permanencia. Un cierre de temporada marcado por rivales con objetivos muy distintos, donde cada partido será decisivo en la clasificación final.

Victoria del Barça Basket contundente en la primera vuelta

Barça Basket ya impuso su autoridad en el partido de la primera vuelta con un contundente 108-71 ante Covirán Granada, en un encuentro que además supuso el debut de Arturo Ruiz como entrenador del conjunto andaluz. Ruiz se convirtió entonces en el técnico más joven en debutar en la Liga Endesa desde 2008, con 33 años y seis meses. Desde su llegada, Granada ha vivido una etapa complicada, con un balance de 5 victorias y 11 derrotas.

A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, la permanencia sigue a tres triunfos de distancia, en un tramo final con un calendario exigente que complica seriamente las opciones de salvación del equipo nazarí.

Calendario final de Covirán Granada