Aparece un nuevo candidato para reforzar el futuro backcourt del Barça Basket. Esta vez, el foco apunta a una de las grandes revelaciones de la actual Liga Endesa y pieza clave del ambicioso proyecto de UCAM Murcia. Según adelantó La Resistencia del Palau, el interés azulgrana es real, aunque la operación no será sencilla: varios clubes de Euroliga siguen muy de cerca al base y equipos ACB como Baskonia también lo tienen en su radar.

Barça Basket sigue de cerca la opción David DeJulius

El Barça Basket afronta un verano marcado por una profunda reconstrucción, con el perímetro señalado como una de las prioridades del mercado azulgrana. La posible salida de Nico Laprovittola, las dudas alrededor de Juani Marcos y la incertidumbre sobre el futuro de Tomas Satoransky obligan al club a rastrear nuevas opciones para la dirección de juego. En ese escenario emerge el nombre de David DeJulius, base estadounidense de 26 años nacido en Detroit y formado en la NCAA entre las universidades de Michigan y Cincinnati.

David DeJulius se ha consolidado como una de las grandes sensaciones de la presente Liga Endesa gracias a unos números que le sitúan entre los jugadores más destacados del campeonato: 17,5 puntos, 1,6 rebotes y 4,3 asistencias por partido. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y las opciones de abandonar UCAM Murcia empiezan a multiplicarse. Aun así, el conjunto universitario intentará retener al base estadounidense, que también cuenta con pasaporte eslovaco, consciente de que se trata de una pieza fundamental en el proyecto de Sito Alonso tanto para el presente como para el futuro.

El futuro backcourt del Barça Basket empieza a tomar forma. La llegada de Mike James desde AS Mónaco está muy avanzada y responde a una petición expresa de Xavi Pascual, pero en las oficinas lideradas por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández saben que todavía será necesario incorporar más piezas al perímetro azulgrana. Ahí es donde entra en escena David DeJulius. El base de UCAM Murcia gana fuerza como opción de mercado y, según ha trascendido, ya se han producido conversaciones entre el club catalán y el entorno del jugador.

Explosión en UCAM Murcia

David DeJulius acumuló experiencia en varias ligas europeas antes de aterrizar en UCAM Murcia el 30 de junio de 2025. El base estadounidense dejó huella en la NCAA, donde firmó la tercera mejor marca histórica de asistencias en los Cincinnati Bearcats, solo por detrás de una leyenda como Oscar Robertson.

Tras su etapa universitaria, pasó por equipos de Italia, Alemania, Grecia, Israel y Turquía de 2023 a 2025. La pasada temporada defendió los colores de Maccabi Tel Aviv y Bursaspor, disputando también la Euroliga con el conjunto israelí, donde promedió 4 puntos y 1 asistencia en 15 encuentros.

Máximos anotadores Liga Endesa 2025-26