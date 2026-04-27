La rumorología en el entorno del Barça Basket no es poca. Sin embargo, mientras algunas posibilidades parecen perder fuerza, otras la ganan. Los nombres en la agenda de la dirección deportiva del FC Barcelona no son pocos. Sin embargo, mientras los bases y los pívots han sido la tónica durante semanas, parece que comienzan a perfilarse los movimientos por un alero.

El Barça Basket quiere pescar en su verdugo en Euroliga

Las informaciones sobre el interés del Barça Basket en dos jugadores de AS Mónaco, Mike James y Alpha Diallo, ya vienen de atrás. No obstante, Eloy Rodellar, de Mundo Deportivo, ha afirmado que el conjunto azulgrana no solo es que quiera incorporar al alero guineano, sino que actualmente son el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

La revolución en el Barça Basket parece tener un hilo conductor claro. Mientras que el factor ofensivo ha marcado el análisis de las llegadas, parece que la defensa es el gran factor común entre los movimientos. Tanto Josh Nebo como Moses Wright son jugadores de máximas garantías en esas lindes. Si bien es cierto que Francisco no es un especialista, otros perfiles como Trent Forrest sí que tienen mimbres de stopper. Alpha Diallo sería el paradigma de esta idea.

Alpha Diallo, una pieza clave para Xavi Pascual

Si hay algo que ha caracterizado la carrera de Xavi Pascual ha sido su excepcional capacidad para hacer de sus equipos auténticas fortalezas inespugnables. En este sentido, el actual Barça Basket deja bastante a deber para el excepcional rendimiento que el técnico ha sacado de otros conjuntos. Por ello, no extraña que tenga entre ceja y ceja al jugador que le ha arrebatado a Tavares el título de mejor defensor de la Euroliga esta temporada. Alpha Diallo podría ser muy determinante en el nuevo FC Barcelona.

No vale la pena… — Edy Tavares (@waltertavares22) April 23, 2026

Alpha Diallo a nivel físico es un jugador de otro nivel. Su complexión, fuerza y explosividad le permiten dar la cara contra jugadores de prácticamente todas las posiciones. Su llegada al Barça Basket de Xavi Pascual podría ser especialmente interesante para variantes defensivas como la defensa de cambios o estructuras zonales. Sin duda, dos planteamientos que gustan a uno de los técnicos con más prestigio en este tipo de planteamientos de la Euroliga.