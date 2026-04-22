El mercado de fichajes Euroliga se acelera según avanza la competición. Si los rumores ya sacuden muchas entidades a pesar de seguir vivos en el torneo, con las eliminaciones estos se acrecentan. Ayer Estrella Roja quedó eliminado por el Barça Basket a pesar de los esfuerzos de Codi Miller-McIntyre y Jared Butler que brillaron en el choque. Tras ello, se desencadenaron los acontecimientos.

Un movimiento que sacude el mercado de fichajes Euroliga

Una de las grandes estrellas de Estrella Roja en esta Euroliga es el motivo de todo el ruido de mercado de fichajes que se ha producido. Una de las posiciones que más está dando de qué hablar es la de base. Los rumores en múltiples equipos no cesan y Codi Miller-McIntyre parece que pondrá fin a los que rodeaban su figura. El movimiento en sí podría agitar a otros combinados como Barça Basket, Fenerbahce o el propio Estrella Roja.

Olympiacos Piraeus and Codi Miller-McIntyre are finalizing a multi-year agreement.



Final details, then a two-year contract with an option for a third will be signed. pic.twitter.com/B5ZpapJ8Zv — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 22, 2026

El insider Euroliga experto en mercado de fichajes, Matteo Andreani, ha afirmado que Codi Miller-McIntyre estaría cerrando ya los últimos flecos de un contrato por varias temporadas con Olympiacos. Los griegos llevan tiempo sondeando un base de esas características, sobre todo viendo lo solo que está Thomas Walkup tras las idas y venidas con Monte Morris, Ntilikina o Joseph. A juzgar por los tiempos, la eliminación contra el Barça Basket ha desencadenado que se acabe de cerrar una negociación que parece venir de lejos.

¿Cómo influye la llegada de Codi Miller-McIntyre a Olympiacos a Barça Basket, Estrella Roja y Fenerbahce?

El mercado de fichajes Euroliga de bases está realmente candente. El Barça Basket, por ejemplo, parece buscar un perfil más anotador. Sin embargo, la no renovación de Satoransky podría llevar al conjunto culé a buscar un perfil más físico y con menos puntos. Thomas Walkup, un perfil de este tipo, termina contrato en 2027 y la poca amenaza exterior del heleno no parece casar con un jugador también con esos problemas como Codi Miller-McIntyre. Habrá que ver cómo queda el roster final, aunque los rumores crecen.

Por otro lado, Fenerbahce dirá adiós a Devon Hall, de nuevo un perfil más ordenado que anotador. En su lugar parece que llegará Trent Forrest, que aunque tenga puntos en sus manos tiene más funciones que sumar. Estrella Roja, por su parte, tendrá que subsanar una marcha de esa importancia. Es bien sabido que los serbios no dudan en sacar la billetera. La debacle frente al Barça Basket podría azuzar aún más su verano.