El encuentro entre el Barça Basket y el FC Bayern en el Palau Blaugrana, este viernes 17 de abril a las 20:30 horas, ya se considera el partido más decisivo de la temporada para el conjunto azulgrana. Sin margen de error, el equipo de Xavi Pascual está obligado a ganar si quiere seguir vivo en la lucha por la postemporada, aunque todavía mantiene una opción remota de acceder a una buena posición para Play-in.

El Barça Basket se la juega en Euroliga

El FC Bayern de Múnich llegará a Barcelona ya sin opciones de clasificación para los playoffs de la máxima competición continental. Aun así, el Barça Basket de Xavi Pascual tratará de asegurar la mejor posición posible de cara a la postemporada en Euroliga, con la posibilidad incluso de alcanzar el puesto más favorable del play-in, pese a no tener ya opciones de acceder directamente a los playoffs.

Terminar entre la séptima y la octava posición supondría para el Barça disputar ‘únicamente un partido’ de acceso a playoffs, mientras que quienes finalicen en novena o décima plaza deberán superar dos eliminatorias para alcanzar la postemporada. El escenario más favorable dentro de lo posible para el conjunto azulgrana pasaría, además de su triunfo ante el equipo alemán en el Palau, por una combinación de resultados: la derrota del Estrella Roja frente al Real Madrid; la victoria del AS Mónaco a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv; y la derrota del Panathinaikos en Atenas contra el Anadolu Efes, ya sin opciones en la competición.

Con este conjunto de resultados, el Barça Basket alcanzaría las 21 victorias en la fase regular, igualando a Estrella Roja y Panathinaikos, aunque los criterios de desempate jugarían a favor del equipo dirigido por Xavi Pascual. Sin embargo, el escenario más probable pasa por ver al conjunto blaugrana disputar un primer cruce como noveno o décimo clasificado frente a Estrella Roja o AS Mónaco, en el que debería imponerse para seguir con vida y pelear después por una plaza en la octava posición que da acceso a los playoffs de la Euroliga.

¿Opción de quedar eliminado?

El Barça mantiene una situación delicada respecto al Dubai Basket, único equipo con opciones de amenazar su presencia en el play-in, al tener el average desfavorable. De hecho, el escenario de eliminación para el conjunto azulgrana pasaría por una derrota ante el Bayern y un triunfo del Dubai Basket frente al Valencia Basket en el duelo programado también para el viernes 17 a las 20:00.

El Barça Basket seguirá sin contar con jugador clave

El encuentro correspondiente a la jornada 38 de la Euroliga, que cierra la fase regular, el Barça Basket lo afrontará sin Tomas Satoransky, baja desde la jornada 35 y sin una fecha clara de regreso en el corto plazo. Como nota positiva, el equipo ha recuperado a Juan Núñez, en un Barça Basket que llega a este duelo decisivo con un balance de 11-7 en el Palau, aunque con un preocupante 3-7 en los últimos diez partidos disputados.

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