El Barça Basket pudo tomarse la venganza por su mano después de lo acontecido en el CTO de España y la final de la Liga U. Los culés derrotaron al Real Madrid Baloncesto en el partido por el título de la Euroleague Next Generation (la Euroliga junior). La generación de los Mohamed Dabone, Nikola Kusturica y Boumtje Boumtje tiene su ansiado triunfo.

El Barça Basket tiene un líder en su cantera

El MVP del Euroleague Next Generation fue Joaquim Boumtje Boumtje. Sin embargo, la final contra el Real Madrid Baloncesto estuvo liderada por Nikola Kusturica. El alero serbio de la cantera del Barça Basket realizó un encuentro descomunal y acabó siendo el más valorado. Sin embargo, su performance va más allá de las cifras.

"This a fu****g team OK."



FC Barcelona's Nikola Kusturica was juiced after winning the Adidas Next Generation Tournament championship over Real Madrid pic.twitter.com/bPOiqOeAop — TJ's Basketball Takes (@TJsBballTakes) May 24, 2026

Nikola Kusturica tiene unas hechuras de jugador muy poco habituales para su edad. Si en numerosas ocasiones se han resaltado los guarismos de otros componentes de su equipo en el Barça Basket, él aporta algo más allá. El serbio lidera aportando en muchas áreas del juego y con una toma de decisiones muy impropia de un jugador en etapa junior. Todo ello, sin negarse a asumir responsabilidades.

Nikola Kusturica ¿Dónde está su futuro?

La perla del Barça Basket ya ha llamado muchas miradas. Sin embargo, a diferencia de talentos de la factoría azulgrana como Sayon Keita o Joaquim Boumtje Boumtje, por el momento la NCAA no tiene nada acordado con él. Por ello, las expectativas con que pueda ser pieza relevante en el primer equipo son verdaderamente ilusionantes.

Nikola Kusturica went for 20+10 to help Barcelona win the adidas NextGen Finals championship game, hitting tough shots, showing his handle and passing feel and making big plays defensively.



The 6'9 wing will headline Serbia's loaded FIBA U17 World Cup team next month. pic.twitter.com/JoeRnnlv7L — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 25, 2026

A pesar de que Nikola Kusturica tenga más visos de quedarse, su nivel y la proyección que parece tener podrían apuntar más a un paso relativamente próximo por la NBA. La apuesta del Barça Basket por él es total. De hecho, ha sido uno de los jugadores de las inferiores con más presencia en la primera plantilla. Esta temporada ha debutado en Liga Endesa, algo que no ha sucedido con Boumtje Boumtje, por ejemplo.