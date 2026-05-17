¿Seguirá Xavi Pascual en el Barça Basket en la temporada 2026-27? La pregunta sigue sin respuesta clara. Aunque el club intentó despejar dudas mediante un comunicado oficial, diversos medios, entre ellos Mundo Deportivo, apuntan a que su salida podría producirse al término del curso. Esta incertidumbre se convierte en uno de los principales focos de preocupación en el entorno azulgrana, a lo que se suma otra incógnita clave: la configuración del roster y el número de extracomunitarios que tendrá el equipo de cara al futuro.

Los extracomunitarios del Barça Basket 2026-27

Se esperan las salidas seguras de Miles Norris y Myles Cale del Barça Basket este verano, mientras que también existen dudas sobre la continuidad de Will Clyburn, otro jugador que ocupa plaza de extracomunitario en la actualidad. Se trata de un asunto relevante, ya que en la Liga Endesa únicamente se pueden inscribir y convocar dos jugadores de este perfil. Aun así, todo apunta a que el alero de Michigan seguirá una segunda temporada en el conjunto azulgrana.

Junto a Will Clyburn, se espera que se incorporen dos extracomunitarios más al roster azulgrana, con Moses Wright como fichaje clave para la pintura. Sin embargo, pese a que su situación de pasaporte chipriota podría resultar determinante, surge un problema de base: a día de hoy, Wright no contaría con esa nacionalidad reconocida, por lo que en las competiciones ACB solo dispondría de pasaporte estadounidense.

La opción de que dispute un partido oficial con Chipre cobra cada vez más fuerza, lo que permitiría que no ocupara plaza de extracomunitario. En ese sentido, las ventanas FIBA del próximo mes de julio serán clave, ya que se trata de encuentros oficiales que podrían facilitar que Wright valide su doble nacionalidad a nivel deportivo en España. Chipre se enfrentará a Croacia el 3 de julio y visitará a Alemania el 6 del mismo mes.

Mike James depende de Xavi Pascual

El otro jugador que entraría en la ecuación de extracomunitarios del Barça Basket es Mike James. Su incorporación aún no está cerrada y todo queda pendiente de la situación de Xavi Pascual y de una posible continuidad en el banquillo azulgrana. Pascual ya coincidió con él en el Panathinaikos y está convencido de que su llegada supondría un salto de calidad para el juego exterior del Barça.