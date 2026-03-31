Zalgiris y Tomas Masuolis asumen la pérdida de Moses Wright para la temporada 2026-27. Una baja importante en el juego interior del equipo de Kaunas, que podría sumar más salidas durante la offseason, como la de Sylvain Francisco. A pesar de los esfuerzos del club por retener al pívot de North Carolina, su marcha parece inevitable rumbo a Barcelona.

Zalgiris busca reemplazo a Moses Wright

El histórico club lituano trabajó hasta el último momento para renovar a Moses Wright, uno de los pilares importantes del actual roster, pero el pívot rechazó la oferta. Formado en Georgia Tech entre 2017 y 2021, será agente libre este verano y se dirigirá al Barça Basket de Xavi Pascual, donde asumirá el rol de sustituto de Willy Hernangómez.

Moses Wright se ha consolidado como uno de los pívots más eficientes y productivos de la Euroliga, promediando 13 puntos y seis rebotes por partido esta temporada, junto a casi un tapón en 23 minutos de juego. Desde diciembre, sus números han subido hasta los 15 puntos por encuentro, con un impresionante 62 % de acierto en el tiro.

Tras cerrar su etapa en la NCAA, Moses Wright inició su recorrido profesional pasando por la NBA, la G League y China, antes de llegar a Europa en 2023 como jugador de Merkezefendi en Turquía y debutar en Euroliga con Olympiacos. Ahora, en Zalgiris, buscará guiar al equipo a los Playoffs —actualmente sextos a falta de cuatro jornadas con un balance de 20 victorias y 14 derrotas— y pelear por el título de la liga lituana.

Reemplazar a Moses Wright no será tarea sencilla para la entidad báltica. Zalgiris Kaunas estudia varias alternativas para añadir a la plantilla de Masiulis: agentes libres provenientes de la NBA, jugadores que finalizan su etapa en la NCAA o interiores que terminan contrato en equipos de Euroliga.

Opciones que finalizan contrato en Euroliga