El mercado de verano de la Euroliga empieza a tomar forma con movimientos clave de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres propios es una de las estrellas del Hapoel Tel Aviv, que se ha convertidoen la gran amenaza en la serie contra el Real Madrid. El club israelí se adelanta a los intereses de otros clubes y manda un mensaje de refuerzo a su proyecto.

Hapoel Tel Aviv deja medio cerrada la renovación de Dan Oturu

Tal y como ha avanzado SDNA, el Hapoel Tel Aviv está cerca de cerrar la renovación de Dan Oturu. El pívot estadounidense, que se ha convertido en un pilar fundamental del equipo, firmó el pasado verano un contrato de tres temporadas con un salario superior a los 2 millones de dólares anuales, y ahora ambas partes negocian una mejora de las condiciones del acuerdo inicial.

El nuevo contrato incluiría un cambio importante: la eliminación de la cláusula de salida que permitía su marcha este mismo verano. Con este movimiento, el Hapoel Tel Aviv busca asegurar la continuidad de Dan Oturu a largo plazo, tras una temporada en la que ha destacado por su regularidad y su impacto en la pintura, convirtiéndose en uno de los nombres propios del mercado de la Euroliga.

La temporada de Dan Oturu y el problema del Real Madrid

La temporada de Dan Oturu en la Euroliga ha sido una de las más destacadas entre los interiores de la competición. El pívot del Hapoel Tel Aviv ha promediado 13,6 puntos y 5,7 rebotes por partido en la fase regular, con un 71,8% de acierto en tiros de campo, además de firmar un récord histórico con 232 canastas de dos puntos en una sola temporada.

En los playoffs, su rendimiento también está siendo notable, especialmente en la serie ante el Real Madrid, donde ha aprovechado la ausencia de Edy Tavares para ganar protagonismo en la zona interior. En el segundo encuentro de la serie llegó a sumar 19 puntos, consolidándose como una de las principales amenazas para el conjunto dirigido por Scariolo.

Números de Dan Oturu en la Euroliga con Hapoel Tel Aviv