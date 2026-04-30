El primer asalto del playoff Euroliga dejó claro que este Real Madrid Baloncesto sabe sobrevivir incluso cuando le quitan oxígeno. El factor cancha estaba disminuído con asitencia de público restringida, perdió a los pocos minutos a su referencia interior y a pesar de todo el equipo de Sergio Scariolo golpeó primero. Pero lo que ha servido para abrir la serie no tiene por qué funcionar en el siguiente partido. El segundo enfrentamiento ante Hapoel Tel Aviv va a ser un duro examen solo aptos para equipos que quieren escribir la historia de esta Euroliga.

Lo que sí funcionó para abrir el playoff: ritmo, colmillo y liderazgo exterior

El Madrid del 1-0 no fue un equipo tácticamente intachable, fue un equipo con hambre, y eso, en playoffs, es más importante que cualquier ajuste táctico. La primera clave fue el ritmo ofensivo. El arranque con Facundo Campazzo marcando territorio desde el triple cambió el partido antes de que el Hapoel pudiera asentarse. No fue solo acierto exterior, fue la agresividad para atacar espacios, para castigar cada mala defensa israelí, por fin la mano de Sergio Scariolo se ha notado al completo en este equipo… y ha pasado en el momento perfecto.

A partir de ahí, el Madrid construyó desde lo colectivo:

Movimiento de balón fluido (doblando asistencias al rival en la primera mitad)

Amenazas repartidas (Hezonja, Lyles, secundarios sumando)

Capacidad para correr tras rebote

“Con Edy o sin Edy cambia, pero estoy muy contento con la prestación de Usman y Alex”



🗣️ Scariolo agradece la respuesta del equipo a la baja de Tavares pic.twitter.com/uo9fq08X0c — Javier Molero (@JavierMoleroo) April 29, 2026

Sin Walter Tavares, el equipo no se encogió. Al contrario, aceleró. Menos juego interior, más dinamismo. Más ida y vuelta. Más incomodidad para el rival. Y luego está los intangibles que son tan valiosos dentro del parquet: cada balón dividido, cada ayuda, cada rotación. Scariolo ha conseguido poner a su Real Madrid en “modo hormiguita” que convierte a un buen equipo en un rival controlado.

Sin Tavares no hay red de seguridad

El gran condicionante para el segundo choque de la eliminatoria es sin duda la ausencia de Walter Tavares, es el factor que hace que el segundo partido cambie por completo. No tener a Tavares no es solo perder centímetros, es perder capacidad defensiva, es dejar de condicionar muchas decisiones del rival en ataque. Sin el gigante caboverdiano:

La protección del aro cae drásticamente

El rebote defensivo se vuelve vulnerable

El rival juega más cómodo en la pintura

El poste bajo con Hezonja-Deck (y un poco de Lyles) le dió muchísimo ayer al Real Madrid.



La serie (veremos la ausencia de Tavares) tiene ahí el punto de desequilibrio gordo.pic.twitter.com/6j19f97ix0 — Marc Castillo (@Marc__Castillo) April 30, 2026

El mejor ejemplo ya lo dejó el primer partido: Dan Oturu dominó sin oposición real, firmando un 20+17 que no fue decisivo en el marcador, pero sí en sensaciones. No es un detalle menor, es una advertencia que Scariolo ya dejó caer sin rodeos en el post partido del arranque de estos playoffs: “probablemente no estará, y eso obliga a un cambio de plan”. En el primer test parcial Garuba y Alex Len cumplieron, sí, pero el sistema no es el mismo. Con Tavares, el Madrid intimida, sin él, tiene que sobrevivir a base de trabajo y sacrificio colectivo. Veremos de cuánto carácter es capaz de echar mano el Real Madrid.

Ajustes obligatorios del Real Madrid: ¿dónde se juega el segundo punto?

Sergio Scariolo lo tiene claro y ha de convencer a sus jugadores, el segundo partido no se va a ganar igual. Eso es lo primero que debe asumir el Madrid, lo segundo, reforzar estos tres aspectos clave que pueden decantar el partido:

1. Cerrar la pintura

El problema no es reemplazar a Tavares, sino proteger la zona colectivamente. El Real Madrid necesita más ayudas, más manos, más físico. Si Oturu vuelve a sentirse cómodo, el partido se estrecha.

2. Controlar el ritmo

El Hapoel ya demostró que puede incendiar el final a base de triples. Blakeney es dinamita pura. Si el Madrid entra en un intercambio de golpes, pierde parte de su ventaja.

3. Repetir el acierto exterior (o acercarse)

Campazzo no va a meter seis triples cada noche. Pero alguien tiene que sostener ese volumen ofensivo. Aquí nombres como Hezonja o Lyles deben de dar un paso adelante. Scariolo debe también dar confianza a un jugadore como David Kramer, el teutón tiene capacidad para ser un secundario de lujo desde el tiro exterior.

Entre el ruido y la duda: el Madrid defiende su ventaja

El ambiente del Movistar Arena fue una rareza difícil de replicar, pero no imposible. Semivacío, condicionado por las restricciones y aun así con una intensidad reconocible en noches grandes. Sergio Llull lo resumió con acierto: menos gente, más ruido. Y ese escenario debe repetirse. El Madrid ya demostró que sabe competir sin el “ecosistema habitual”. Otra cosa muy distinta es imponer su juego con esa misma solvencia.

En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo 💪🏾💪🏾. ¡Hala Madrid y nada más! pic.twitter.com/g2jSJoLYDw — Edy Tavares (@waltertavares22) April 30, 2026

Hay que tener muy claro que el 1-0 le coloca al Real Madrid por delante en el playoff Euroliga, pero no por encima del Hapoel Tel Aviv. El rival se ha encontrado una grieta y atacará la pintura, tratará de alargar los partidos y bajarlos al barro. Sin Eddy Tavares, esa grieta amenaza con convertirse en una autopista hacia la derrota. El factor cancha sigue ahí, el contexto es favorable, pero se ha condicionado. En playoffs, sobrevivir sin tu pilar un día tiene mérito, pero repetirlo empieza a ser más complicado.