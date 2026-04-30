Primer punto conseguido por el Real Madrid en los cuartos de final ante Hapoel Tel Aviv. Los blancos se impusieron 86-82 en el arranque de la eliminatoria, guiados por un brillante Facundo Campazzo, autor de 21 puntos y seis triples. La primera batalla se queda en la capital, aunque el partido quedó condicionado desde muy pronto: a los tres minutos, uno de los pilares del sistema de Sergio Scariolo tuvo que retirarse a vestuarios y no volvió a la pista.

Preocupación en el Real Madrid

En un Movistar Arena con más de 6.000 espectadores, donde la calma y la seguridad marcaron el ambiente ante el equipo de Israel, el pabellón se quedó en silencio apenas tres minutos después del salto inicial. Fue Walter Tavares quien pidió el cambio por molestias en la rodilla izquierda, viendo como el pívot caboverdiano abandonó la pista visiblemente dolorido y cojeando rumbo a vestuarios… y no regresó al partido.

En total, Walter Tavares estuvo en pista solo 2:47, tiempo suficiente para anotar dos puntos y capturar un rebote. Una baja clave para el Real Madrid, ya que el pívot es una pieza diferencial en ambos lados de la cancha y un pilar del sistema de Scariolo. El caboverdiano cayó al suelo en la pelea por un rebote y, al descanso, el mismo coach italiano confirmó que no regresaría. Ante este escenario, Usman Garuba y Alex Len asumieron la responsabilidad en la pintura: el español aportó 6 puntos, mientras que el ucraniano acumuló 22 minutos sobre la pista.

“De Walter Tavares no sé nada, pero Alex Len y Usman Garuba han hecho un gran partido. Veremos cómo está, pero seguramente juguemos el viernes sin él”, explicó Sergio Scariolo tras la victoria del Real Madrid ante Hapoel Tel Aviv. Se espera que durante la jornada del jueves el pívot se someta a diversas pruebas médicas que determinen el alcance de las molestias y posible lesión.

Real Madrid vs. Hapoel el 1 de mayo

El calendario no da respiro y la serie de cuartos de final de la Euroliga afronta ya su segundo asalto con los ocho mejores equipos del continente. El Real Madrid volverá a medirse al Hapoel Tel Aviv este viernes 1 de mayo a las 20:45, de nuevo en el Movistar Arena. Un duelo que estará inevitablemente condicionado por las noticias que lleguen desde el club blanco sobre el estado de Walter Tavares y su posible presencia —o no— en el segundo partido de la eliminatoria.

Calendario de cuartos de final