El escenario está listo en la capital española para el arranque del cruce de cuartos de final de la Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv. Un duelo de contrastes entre la experiencia de un histórico y la ambición de un recién llegado que quiere dar la sorpresa. El enfrentamiento también promete en los banquillos, con el pulso táctico entre Sergio Scariolo y Dimitris Itoudis, dos técnicos de élite que buscarán imponer su sello desde el primer partido. La serie arranca este miércoles a las 20:45 en el Movistar Arena, con todo en juego en la lucha por un billete para la Final Four de Atenas, que se disputará del 22 al 24 de mayo.

Los peligros del Hapoel Tel Aviv ante Real Madrid

Los ocho mejores equipos de Europa se juegan una plaza en la Final Four de Euroliga, y una de las eliminatorias enfrenta a Real Madrid (seed 3) contra Hapoel Tel Aviv (seed 6). Un cruce más en la máxima competición del baloncesto continental, en el que los blancos parten con ventaja tras imponerse en los dos enfrentamientos de esta temporada, en busca los de Scaruolo de su cuarta Final Four en cinco años.

El último precedente llegó el pasado 24 de marzo, con triunfo madridista por 92-83, confirmando el dominio blanco en la serie. Aun así, el equipo de Sergio Scariolo afronta el reto consciente de que el conjunto de Tel Aviv plantea diferentes escenarios tácticos que obligarán a ajustar el plan de partido, especialmente ante tres amenazas clave que pueden marcar la eliminatoria.

Vasilije Micic quiere reinar

Fue campeón de la Euroliga en dos ocasiones con Anadolu Efes, formando en su día una sociedad letal junto a Shane Larkin que marcó una época en el baloncesto europeo. Ahora, su objetivo es volver a dejar huella, esta vez intentando asaltar el feudo del Real Madrid.

Tras poner fin a una etapa irregular en la NBA, decidió relanzar su carrera firmando por Hapoel, descartando incluso propuestas de equipos como el propio Real Madrid. Aunque su rendimiento esta temporada no ha sido especialmente brillante, su experiencia en grandes escenarios y su conocimiento del juego lo convierten en un posible factor diferencial en la eliminatoria.

Se anticipa un duelo de alto nivel frente a Facundo Campazzo, con el base serbio firmando esta temporada unos promedios de 11,4 puntos, 2,6 rebotes y 4 asistencias. En el precedente de marzo ante el Real Madrid, el jugador se fue hasta los 8 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, dejando ya una muestra de su impacto en este tipo de partidos.

Ahora, llega a los cuartos de final como uno de los grandes nombres a seguir en la eliminatoria, en una ronda que no disputaba desde su etapa en Anadolu Efes, que terminó en 2023, y donde busca volver a ser decisivo en el escenario más exigente de la Euroliga.

Elijah Bryant: mejor quinteto Euroliga

Varios jugadores pueden resultar determinantes para Hapoel Tel Aviv en su cruce ante el Real Madrid, como Antonio Blakeney o Chris Jones, aunque el gran nombre propio junto a Micic es Elijah Bryant. Incluido en el mejor quinteto de la Euroliga, Bryant ha firmado una fase regular sobresaliente con promedios de 16 puntos, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias, consolidándose como una pieza clave dentro del sistema de Dimitris Itoudis. Su rendimiento supone un salto respecto a lo mostrado en su etapa en Anadolu Efes, donde ya había dejado destellos de su potencial.

El jugador de Houston se perfila como uno de los principales focos de peligro de la serie, obligando a Sergio Scariolo a encontrar soluciones para frenar su capacidad ofensiva. Formado en Elon y BYU de NCAA, Bryant llega como uno de los grandes desestabilizadores del duelo.

La ofensiva al poder

Se espera una eliminatoria vibrante, con múltiples focos de atención, ajustes tácticos constantes y un desarrollo marcado por el alto ritmo ofensivo de ambos equipos. Tanto Real Madrid como Hapoel Tel Aviv se sitúan entre los conjuntos más productivos de la competición, con promedios de 87,9 puntos por parte del conjunto blanco y 88,2 en el caso del equipo israelí, lo que anticipa un intercambio de golpes constante.

Otro de los factores clave será la batalla por el rebote, especialmente en la pintura, donde destacan los duelos directos entre Walter Tavares frente a Daniel Oturu y Johnathan Motley, enfrentamientos que pueden marcar el control del ritmo y, en consecuencia, el desenlace de la serie.