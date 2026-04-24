El Real Madrid continúa trabajando en la planificación de su plantilla de cara a las próximas temporadas, en un contexto en el que la gestión del equilibrio entre rendimiento deportivo y sostenibilidad económica vuelve a ser clave. El club blanco estudia la renovación de uno de sus pilares de los últimos años, pero no será fácil por el tema económico.

El Real Madrid trabaja en la renovación de Campazzo

Según ha informado Encestando.es,el Real Madrid ya ha iniciado los primeros contactos para tratar la renovación de Facundo Campazzo, pese a que el base argentino aún tiene contrato en vigor para la próxima temporada. El club blanco quiere asegurar su continuidad, pero el escenario no es sencillo desde el punto de vista económico.

La propuesta inicial del Real Madrid incluiría una reducción salarial, una fórmula que ya se ha utilizado en otras renovaciones de jugadores veteranos del equipo. Esta situación no habría sido bien recibida por Campazzo en un primer momento, lo que abre un proceso de negociación que podría alargarse y en el que su rendimiento será clave para decidir su futuro.

La temporada de Campazzo con el Real Madrid y su contrato

Durante la presente temporada, Facundo Campazzo ha mantenido un rol importante dentro del Real Madrid,aportando alrededor de 10,3 puntos y 4,6 asistencias por partido en la ACB. Más allá de las cifras, su impacto sigue estando en la dirección del juego, el control de ritmos y la capacidad de activar al equipo en momentos clave.

Su temporada se ha caracterizado por la regularidad y la eficiencia en la toma de decisiones, con porcentajes sólidos y una presencia constante en el quinteto inicial en la mayoría de encuentros. Aunque no es su campaña más explosiva en anotación, sigue siendo una pieza estructural en el sistema blanco, de ahí que el club esté trabajando en su renovación.

¿Renovaría a Campazzo? Por supuesto que sí.



¿A cualquier precio? No.



Seguro que club y jugador llegan a un acuerdo porque ambas partes quieren seguir juntas. — SoyBaloncesto 🏀 (@SoyBaloncesto) April 24, 2026

No obstante, en el entorno del Real Madrid se ha abierto un debate antes del choque de ACB contra el Valencia Basket sobre si renovar ya a Campazzo o esperar al próximo curso y valorar su rendimiento en las semanas decisivas de la temporada, en las que se juegan los títulos y su papel será determinante. Además, el salario es otro factor de discusión por los seguidores, y si va acorde al nivel que está demostrando en pista.