El Real Madrid Baloncesto se prepara para una eliminatoria en los playoffs ACB contra La Laguna Tenerife verdaderamente exigente. Delante tendrán uno de los proyectos más afianzados de las últimas temporadas en Liga Endesa. El gran reto de Sergio Scariolo es hacer funcionar un juego interior prácticamente inédito. Yurtseven y Mady Sissoko están ante sus primeros grandes partidos de blanco.

El nuevo jugador del Real Madrid Baloncesto ante su talón de Aquiles

El Real Madrid Baloncesto buscó subsanar con Mady Sissoko sus problemas en la pintura. El jugador es un especialista, además, en situaciones muy concretas. Su perfil continuador, reboteador y físico hacen que su aclimatación pueda ser más rápida. Sin embargo, La Laguna Tenerife buscará a buen seguro llevarle en estos playoffs ACB a hacer lo que peor se le da.

😱¡Vaya robo de balón!



Shermadini lleva anotados 23 puntos en el encuentro de hoy. #BasketballCL



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Está por ver si con tan poco tiempo de entrenamiento Mady Sissoko debutará en el primer partido de playoffs ACB. Sin embargo, sí parece probable que acabe apareciendo ante la Laguna Tenerife. El cuadro insular, si por algo se caracteriza a nivel defensivo, es por su agresiva forma de defender el bloqueo directo. Los canarios saltan muy agresivos sobre manejador, dejando solo al pívot en poste alto. El nuevo pívot del Real Madrid Baloncesto tendrá que demostrar capacidad de lectura y distribución desde esa zona.

Mady Sissoko se las verá con Huertas en sus primeros playoffs ACB

La defensa de pick and roll de La Laguna Tenerife llevará a Mady Sissoko a jugar fuera de su zona de confort, las inmediaciones del aro. Sin embargo, no menor puede ser el reto que se encuentre a nivel defensivo el nuevo center madridista. En su presumible primer partido como madridista y en unos playoffs ACB se encontrará con Marcelinho Huertas. Parece que Gio Shermadini no podrá acompañarle y conformar la dupla de oro, aunque por el momento no se conoce más de su situación médica.

Mady Sissoko es un jugador muy potente en estáticos, que no tiene el desplazamiento lateral de Garuba, pero sabe posicionarse.



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Habrá que ver qué plantea a nivel defensivo el Real Madrid Baloncesto para frenar el juego de pick and roll de Marcelinho Huertas. Presumiblemente, Sergio Scariolo podría tratar de sostenerlo con un Mady Sissoko hundido en la pintura esperando la llegada de la dupla de La Laguna Tenerife. Él es un buen intimidador, pero habrá que ver cuánto daño hace el brasileño de media distancia, cuánto le va a obligar a salir. Sin duda, los playoffs ACB serán un contexto difícil para presentarse con su nuevo equipo. Habrá que ver qué plantea Vidorreta, que también tiene un juego interior mermado.