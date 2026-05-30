Las lesiones han marcado el final de temporada del Real Madrid Baloncesto. Tan trascendentes han sido que han tenido que acudir al mercado de fichajes para reforzarse de cara a los playoffs ACB. Si hace semanas se sumó a filas a Omer Yurtseven, parece que el juego interior no estaba cubierto, porque habrá otro movimiento.

El Real Madrid Baloncesto no se confía y ficha músculo

A pesar de que se especule que Alex Len pueda llegar a las semifinales de los playoffs ACB, no ha sido suficiente y se ha acudido al mercado. Omer Yurtseven ya está en dinámica, pero parece que además de un sustituto para Edy Tavares, también quieren encontrar uno para Usman Garuba. A juzgar por el perfil seleccionado por la dirección deportiva, quieren una tipología similar al de Azuqueca, Mady Sissoko.

Una de las noticias de mercado de fichajes previas a los playoffs ACB ha sido la que ha lanzado el prestigioso periodista Óscar Herreros. Acorde a las informaciones del profesional, Mady Sissoko estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con el Real Madrid Baloncesto para incorporarse de inmediato a la dinámica.

¿Qué puede aportar la nueva incorporación en el mercado de fichajes, Mady Sissoko, en estos playoffs ACB?

Edy Tavares no tiene reemplazo en Europa. Con su lesión y la de Alex Len, el Real Madrid Baloncesto apostó por un perfil diferente. Omer Yurtseven es un jugador más técnico, con finura a la hora de finalizar. A pesar de su gran envergadura, no es un defensor especialmente notable. En este sentido, Mady Sissoko vendría a complementarle. Una muy buena estrategia en el mercado de fichajes ACB.

Mady Sissoko es el típico interior continuador. Un jugador muy corpulento y que a pesar de ser ‘solo’ un 2.06, es un center puro. Un cinco sin mano exterior, pero muy fuerte en contactos en la pintura. Un pívot que en Trieste ha dejado buenos números pese a ser una pieza con un USG% (ataques finalizados) muy bajo. Un absoluto dominador del rebote defensivo, atrapa un 24% de los rebotes defensivos en los que participa. Sin duda, una serie de facetas en las que el Real Madrid Baloncesto venía sufriendo.