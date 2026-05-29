El Real Madrid Baloncesto afronta la última jornada de Liga Endesa tras cuatro derrotas consecutivas. El batacazo en la Final Four de la Euroliga fue importante para la moral, pero al mismo tiempo sirvió para demostrar que no se les puede dar por desahuciados. El equipo está sin pívots, pero sigue siendo un claro candidato a ganar la ACB.

¿Un nuevo Real Madrid Baloncesto?

Pedro Martínez ya lo explicó a la perfección y las buenas sensaciones en la final contra Olympiacos lo confirmaron: el Real Madrid Baloncesto ha sabido hacer de la necesidad virtud. En Liga Endesa ha ido dando minutos a Izan Almansa, ahora Yurtseven y antes Garuba. Sin embargo, la racha que viene acumulando en ACB no da especialmente buenas sensaciones al respecto.

💪 ¡La última cita antes de los playoffs! pic.twitter.com/Pb41xu7VuF — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 28, 2026

Si bien su desempeño en Liga Endesa ACB no es bueno, son muchos los que han hablado del excelente plan de Scariolo en la Final Four Euroliga. El Real Madrid Baloncesto apostó por un juego interior fluido y enfocado a facilitar la penetraciones de sus exteriores. Por el momento, parece claro que ha sido mejor apuesta que las probaturas con los centers de fondo de armario.

Dos refuerzos para los playoffs de Liga Endesa ACB

Por el momento, la muestra de minutos de Omer Yurtseven es mínima. Habrá que ver si el Real Madrid Baloncesto encuentra en él un seguro para los playoffs ACB. Sin embargo, el tiempo apremia y Baxi Manresa es la última prueba antes de una ronda eliminatoria de Liga Endesa que a buen seguro que será exigente. Por otro lado, no será la última incorporación al roster.

👊 Preparando la última jornada de Liga Regular 👊 pic.twitter.com/gcSJsxgTp4 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 28, 2026

Además de sumar a Yurtseven, el Real Madrid Baloncesto parece que recuperará durante los playoffs de Liga Endesa ACB a Alex Len. El rendimiento del pívot ha ido este curso de menos a más. Sin embargo, tampoco ha acabado de tirar la puerta abajo. En este sentido, dentro del club tendrán que preguntarse si la fórmula mágica que casi les hace alzar una Euroliga es más interesante que la apuesta por un juego interior que por el momento no ha dado el do de pecho.