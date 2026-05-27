El Real Madrid Baloncesto afronta de nuevo la realidad de la Liga Endesa. Tras el batacazo en la final de la Euroliga, los blancos regresan a una competición con dos encuentros intrascendentes a nivel competitivo. La jornada 33 les mide en el Movistar Arena a un Baskonia que aún está en la pomada en ACB.

17 años desde la última vez que le sucedió al Real Madrid Baloncesto en ACB

Baskonia aún está buscando una buena plaza de cara a los playoffs. Valencia, Barça y UCAM están en la contienda. Los baskonistas se miden a un Real Madrid Baloncesto herido y que ha demostrado que los actuales encuentros de ACB son más un campo para hacer pruebas, que un escenario competitivo real. Sin embargo, a buen seguro que los blancos no querrán batir su récord de temporada regular de Liga Endesa.

El Real Madrid Baloncesto hace 17 años que no pierde 4 partidos consecutivos de liga regular en ACB. La última vez fue en la temporada 09-10 allá por el mes de diciembre. Obradoiro, Caja Laboral, Barça y Estudiantes fueron sus verdugos. Además, confirmando la racha en un derbi madrileño contra el cuadro de Jayson Granger, Carlos Suárez, Pancho Jasen… Ni los 18 puntos de Louis Bullock evitaron la secuencia negativa que, por aquel entonces, llevaba 10 años sin suceder.

¿Motivos para creer que Baskonia pueda confirmar la dinámica en Liga Endesa?

Hay varios factores que no invitan al optimismo en el Real Madrid Baloncesto. Los madrileños no se juegan nada y la prioridad seguramente sea repartir cargas tras una exigente final. Además, también tendrán que utilizar la Liga Endesa ACB para hacer probaturas de cara a vivir sin sus habituales pívots. Entre ellas, dar minutos a Omer Yurtseven, recién llegado.

🤍 Volvemos a casa. pic.twitter.com/VmIrMD8P87 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 27, 2026

Los factores que llevan a pensar en una posible derrota del Real Madrid Baloncesto no solo son endógenos. Baskonia aún se está jugando mucho en esta ACB. Los de Paolo Galbiati buscarán factor cancha y un buen cruce en los playoffs de Liga Endesa. Actualmente están empatados con Barça y Valencia en tercera, cuarta y quinta posición, por lo que poco o nada saldrán a especular.