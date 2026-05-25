El Real Madrid atraviesa un serio problema en su juego interior, con la rotación de pívots muy limitada en un momento clave de la temporada. Las bajas acumuladas han dejado al equipo sin demasiadas opciones naturales en la pintura, obligando a reajustar roles y a sobrecargar a los interiores disponibles. Esta situación condiciona tanto la rotación como la capacidad del equipo para competir en este tramo final de curso.

Lesión grave de Usman Garuba en el Real Madrid

Usman Garuba ha sufrido una de las lesiones más graves posibles para un jugador de baloncesto: una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. El pívot del Real Madrid se lesionó durante la Final Four de la Euroliga y tuvo que abandonar la pista sin poder apoyar el pie, lo que ya hacía temer el peor diagnóstico, posteriormente confirmado por el club tras las pertinentes pruebas médicas.

Esta lesión le dejará fuera de lo que resta de temporada y también de gran parte de la próxima, con un tiempo estimado de recuperación cercano a los 10-12 meses, por lo que podría decir adiós a la campaña 2026-27. Su baja supone un duro golpe para el Real Madrid, que pierde a un interior clave en la rotación y se queda muy limitado en la pintura en un momento decisivo del curso.

El debate sobre si acudir al mercado existe en el Real Madrid

La situación del juego interior del Real Madrid es crítica tras encadenar tres bajas en menos de un mes. A las lesiones de Edy Tavares y Alex Len se suma ahora la de Usman Garuba, dejando al equipo prácticamente sin pívots naturales. En este escenario, el recién llegado Ömer Yurtseven pasa a ser la única referencia clara en la pintura, obligado a asumir muchos minutos y responsabilidades en un tramo decisivo de la temporada.

Ante este panorama, todo apunta a que el club blanco acudirá al mercado en busca de otro refuerzo interior para afrontar los playoffs de la Liga Endesa. Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que la normativa de cupos limita mucho las opciones disponibles y el mercado, a estas alturas del curso, es muy reducido.

Estadísticas de Usman Garuba en ACB con el Real Madrid