Panathinaikos sorprendió hace unos días al anunciar la salida de Ömer Yurtseven del roster que dirige Ergin Ataman. Durante el tramo final de febrero, el nombre del pívot turco fue vinculado con varios posibles destinos, entre ellos Galatasaray, e incluso se especuló con la opción de que recalara en algún club de la Euroliga pensando ya en la temporada 2026-27. Sin embargo, en el presente la realidad es distinta: el interior nacido en Taskent pondrá rumbo a un destino diferente, con el objetivo de relanzar su carrera y recuperar su mejor versión.

Ömer Yurtseven vuelve a los Estados Unidos

El pívot turco también dejó buenas sensaciones con la selección de Turquía durante las ventanas FIBA frente a Serbia. En el primer encuentro firmó 14 puntos y 8 rebotes, mientras que en el segundo, disputado el 2 de marzo, elevó su rendimiento hasta los 17 puntos y 4 rebotes, contribuyendo en ambos casos a la victoria del conjunto turco.

Ahora, Ömer Yurtseven ha decidido hacer las maletas para regresar a Estados Unidos y emprender una nueva etapa en la NBA G League, con la intención de relanzar su carrera y volver a acercarse a la órbita de la NBA

NBA veteran Ömer Yurtseven has signed into G League, per source, and will join the Rio Grande Valley Vipers. The former Miami Heat and Utah Jazz 7-footer spent the past two seasons in Greece with Panathinaikos B.C. — Jake Fischer (@JakeLFischer) March 4, 2026

Formado en NC State —la misma universidad donde en su momento creció Lorenzo Brown— y en Georgetown University, Ömer Yurtseven no fue seleccionado en el Draft de la NBA. Como jugador undrafted, llegó a disputar cerca de 140 partidos en la NBA entre Miami Heat y Utah Jazz. Todo indica que será un objetivo importante durante el mercado de la Euroliga este verano, aunque tampoco se descarta que, tras su fichaje por la NBA G League, busque volver a encontrar un lugar en la NBA.

Ömer Yurtseven se incorpora ahora para el tramo final de la temporada a los Rio Grande Valley Vipers, filial de Houston Rockets, dirigidos por Joseph Blair. El equipo ocupa actualmente la segunda posición de la Conferencia Oeste con un balance de 17-8, muy cerca de los líderes, los Capitanes de México (18-8). Yurtseven ya tiene experiencia en la competición, tras haberla disputado anteriormente como integrante de Oklahoma City Blue y Sioux Falls Skyforce, lo que le permitirá adaptarse rápidamente a su nuevo equipo.

En busca de encontrar su mejor versión

A sus 27 años, el regreso de Ömer Yurtseven a Estados Unidos sugiere que busca más minutos de juego y dejar atrás la irregularidad mostrada en Panathinaikos. En el actual curso de la Euroliga promedió 6,3 puntos y 3,5 rebotes en 19 encuentros, con apenas 12 minutos por partido, cifras inferiores a las que registró la temporada pasada, cuando alcanzó 8,4 puntos y 4 rebotes en 31 partidos.