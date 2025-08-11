Panathinaikos ha decidido crear una plantilla que pueda asaltar de nuevo el título de Euroliga y el tándem Ataman & Becirovic se ha movido a la perfección durante el mercado para atraer perfiles top como TJ Shorts, Rogkavopoulos o Richaun Holmes; sin embargo, estas llegadas pueden dar con la salida de uno de los fichajes capitales del verano pasado, con un gigante de Euroliga a la espera de acometer el fichaje.

¿Omer Yurtseven rumbo a Fenerbahce?

La entidad de Atenas, campeones de Euroliga en 2024, había decidido crear uno los juegos interiores más potentes de los últimos años con Mathias Lessort, Richaun Holmes y Omer Yurtseven. Pero hay dudas sobre la continuidad del jugador turco que en su momento firmó un contrato con Panathinaikos de 1+1.

Y entre esos interrogantes que sobrevuela por Panathinaikos, los actuales campeones de Euroliga, Fenerbahce monitoriza la situación y tiene el nombre del center formado en su día en su cantera como posible nuevo fichaje que se una a Brandon Boston y Mikael Jantunen. El conjunto dirigido por Jasikevicius busca desde hace semanas un nuevo pívot que acompañe a Nicolò Melli y Khem Birch y la posibilidad de Yurtseven toma fuerza con el paso de los días.

Fenerbahce tiene en el radar al experimentado jugador turco con pasado en OKC, Miami Heat y Utah Jazz, pero no ha formalizado oferta para sacar al jugador de 27 años de la capital de Grecia. El siguiente movimiento dependerá de la opinión de Panathinaikos y sobre si continúa una segunda temporada bajo las órdenes de Ataman. Yurtseven promedió 8.4 puntos y cuatro rebotes en 31 partidos de Euroliga, subiendo hasta los 13.4 puntos y 7.4 rebotes en la liga de Grecia.

Fenerbahce busca desde la NBA a un nuevo base

El Fenerbahçe continúa moviéndose con decisión en el mercado y cerró hace unos días su segundo fichaje de la presente offseason. Procedente de los New Orleans Pelicans aterriza en Estambul el escolta Brandon Boston, una incorporación que refuerza el perímetro del conjunto dirigido por Sarunas Jasikevicius. Sin embargo, el técnico lituano no detiene ahí sus planes: la dirección deportiva trabaja ya en la búsqueda del nuevo base que el entrenador considera prioritario para completar la rotación exterior.

Además, no se descarta que la próxima incorporación llegue también desde la NBA, especialmente para cubrir la vacante interior que dejó Sertac Sanli tras su salida. En este sentido, desde Estados Unidos siguen sin equipo varios perfiles que podrían encajar en las necesidades del conjunto turco, como los experimentados Patty Mills y Cory Joseph o los versátiles Dalano Banton y Delon Wright. Las próximas semanas serán claves para definir si alguna de estas piezas cruza el Atlántico rumbo a la Euroliga.

