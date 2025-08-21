El mercado de fichajes Euroliga parece atravesar un momento en el que los descartes NBA están en el ojo del huracán. Kai Jones se encuentra en plenas negociaciones con Virtus Bolonia, Fenerbahce sigue de cerca a Cory Joseph y perfiles como Bones Hyland o Mason Jones han venido estando vinculados a Olympiacos. Sin embargo, los del Pireo suman un nuevo nombre a la lista.

Olympiacos quiere traer talento NBA a la Euroliga en el mercado de fichajes

Olympiacos se encontraban tratando de mejorar su plantilla con la llegada de ‘pequeños’ provenientes de la NBA. Bones Hyland y Mason Jones fueron sus opciones provenientes de EEUU, pero también sopesaron piezas como Trent Frazier, del baloncesto ruso. Sin embargo, cuando parecían enfocados en incorporar efectivos de un determinado perfil para sus posiciones de base/escolta, se descuelgan con un nombre de características diferentes, Dalano Banton.

Olympiacos Piraeus has asked info about Dalano Banton.



The player is a free agent after his experience in the NBA with the Portland Trail Blazers.



Olympiacos is ready to make an offer, I’m told. pic.twitter.com/3r0naBgbVE — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 21, 2025

Según Matteo Andreani, Dalano Banton es el nuevo nombre que el combinado Euroliga dirigido por Giorgios Bartzokas quiere incorporar en el presente mercado de fichajes. Olympiacos estaría dispuesto a hacer una oferta por el agente libre. El hasta ahora jugador de Portland Trail Blazers, a diferencia de otros rumores, viene de cuajar una temporada al primerísimo nivel. Si bien otras opciones venían de tener más peso en G-League, este jugador dejó un curso con más de 60 partidos. Además, en la 23-24 promedió casi 17pts por partido en 30 partidos con la franquicia de Oregón.

Delano Banton, un base atípico

Dalano Banton sí que encaja en esa posición de perímetro que tan enfocados parecen los del Pireo en reforzar. Sin embargo, el jugador NBA no es el típico base pequeño, a diferencia de otras opciones sondeadas. Con sus más de 2m, el combo aterrizaría en Olympiacos, en la Euroliga, para dominar desde lo físico en caso de cerrar su llegada en el mercado de fichajes. Su capacidad de anotación en transición, así como su juego lento en situaciones de bloqueo, empleando su cuerpo y su inteligencia, son algunas de las características más destacadas del ex de Portland.

La etapa en Portland de Delano Banton