Ha sido un verano convulso y lleno de movimiento en Covirán Granada. Tras semanas de tensión y un intenso trabajo en los despachos, el equipo aseguró la permanencia burocráticamente y ha ido configurando poco a poco el nuevo proyecto de Ramón Díaz. Los fichajes no han dejado de llegar, pero todavía quedaba un último movimiento, que según avanzó Encestando y ha podido confirmar Solobasket, está a punto de concretarse.

Matt Thomas, el nuevo francotirador de Covirán Granada

A falta de dar oficialidad, Matt Thomas está a punto de confirmarse como el último movimiento de la plantilla de Granada de la temporada 2025-26 que dirige Ramón Díaz. Espectacular último fichaje para el perímetro que aporta experiencia, conocimiento de Liga Endesa y anotación en diferentes rangos. Según informa Encestando, Matt Thomas llegaría al club andaluz con la opción de salir en cualquier momento por una de las cláusulas estipuladas en su contrato.

El escolta de Wisconsin, formado en Iowa State, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del baloncesto europeo en la última década. Su trayectoria incluye pasos destacados por Obradoiro, Valencia Basket, Panathinaikos y, desde 2023, ALBA Berlín, para disputar un total de 61 encuentros en Euroliga. Entre 2019 y 2022, también tuvo su experiencia en la NBA, formando parte de franquicias como Toronto Raptors, Utah Jazz y Chicago Bulls, destacando su paso por la franquicia canadiense con 4.9 puntos de promedio.

Matt Thomas llega a Granada tras promediar 14,1 puntos y 1,7 rebotes en 21 partidos con ALBA Berlín en la BBL, con un impresionante 44% de acierto desde la línea de tres. Se reincorpora a la ACB seis años después, dispuesto a convertirse en un jugador clave y diferencial en el roster de Ramón Díaz. Su incorporación podría ser uno de los fichajes más destacados del verano y un pilar fundamental en el backcourt de Covirán Granada, en la búsqueda de la tan ansiada permanencia.

Plantilla Covirán Granada 2025-2026