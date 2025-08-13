El Covirán Granada 2025‑26 ya tiene casi todas las piezas sobre la mesa. Tras un verano frenético en los despachos y una reconstrucción exprés derivada de su repesca para la Liga Endesa, el club rojinegro ha cerrado doce nombres y solo falta uno. Pero no es un fichaje cualquiera. Es la pieza clave del puzzle, y en el Palacio de los Deportes lo saben bien: no se puede fallar.

La búsqueda de un fichaje sin margen de error

Según ha podido saber Solobasket de fuentes del club, la dirección deportiva trabaja el mercado de fichajes con calma pero con una prioridad clara: incorporar un escolta norteamericano con capacidad anotadora, liderazgo ofensivo y experiencia competitiva. El objetivo es que sea la referencia del equipo, un tirador que marque diferencias y pueda sostener al Covirán Granada en los tramos duros de la temporada.

📹 Ramón Díaz: "Vamos a tener un equipo muy bueno físicamente. La defensa va a priorizar. Queremos asfixiar a los rivales a través de la defensa y realizar transiciones muy rápidas. Para ello necesitamos un equipo rápido y físico".



Rueda de prensa íntegra 👉… pic.twitter.com/vPjogWt7ak — Coviran Granada (@CoviranGranada) July 10, 2025

Después de incorporar a perfiles sólidos como Travis Munnings, Micah Speight, Zach Hankins, Beka Burjanadze o Luka Bozic, el club ha ganado en físico, defensa y rotación, pero aún carece de una figura que asuma el peso ofensivo desde el perímetro. En otras palabras: falta el generador de puntos exterior.

😉 Lo de que os dejábamos la siesta tranquila iba en serio, pero nos ha llegado un vídeo que os va a gustar mucho.



😍 La conexión entre Micah Speight y Zach Hankins ya empieza a carburar.#ContigoFundación pic.twitter.com/gj5SLyrE2F — Coviran Granada (@CoviranGranada) August 4, 2025

Ramón Díaz, que dispone de una plantilla versátil y equilibrada, espera un jugador que no solo encaje en el esquema, sino que rompa partidos y dé un salto de calidad real. La exigencia es total. Coviran Granada no puede errar este disparo. El último fichaje debe ser el “jugador franquicia” ofensivo. Y por eso, el club ha decidido tomarse su tiempo.

El precedente que lo cambió todo: Amine Noua

En la entidad nazarí tienen una referencia clara de cómo manejar este tipo de operaciones: Amine Noua, que llegó como referente en la temporada 2024‑25, fue pieza determinante y no abandonó el club en el mercado invernal pese al interés de varios equipos.

Con este nuevo fichaje, se busca hacer lo mismo: asegurar rendimiento y garantizar continuidad más allá de diciembre, evitando que el jugador se convierta en moneda de cambio cuando llegue el ruido del mercado. La prioridad es fichar bien y retener aún mejor. Hay varios nombres encima de la mesa, suenan mucho escoltas que ya han compartido equipo con Ramón Díaz en Capitanes, nombres como el de Ethan Thompson o Garrett Denbow suenan por los mentideros en la ciudad de la Alhambra, pero no dejan de ser rumores, nada se ha concretado aún, Eloy Almazán está cocinando el último fichaje a fuego lento.