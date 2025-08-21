Hiopos Lleida encara su segunda temporada en la Liga Endesa con un proyecto renovado y bajo la dirección de Gerard Encuentra. El conjunto del Segre ha experimentado una profunda remodelación respecto al curso pasado, perdiendo piezas clave pero reforzándose con nombres de peso en el mercado. Entre ellos, destacan la llegada de Caleb Agada, llamado a formar un tándem explosivo con James Batemon, y un fichaje procedente de Palencia que apunta a ser el gran referente interior del equipo ilerdense.

Cameron Krutwig vuelve a Lleida

Krutwig ya conoce Lleida, el Barris Nord sabe quién es Cameron, y Gerard Encuentra intentará sacar la mejor versión del pívot estadounidense. Cameron Krutwig, apodado “King Krut”, regresa a la ciudad catalana tras su etapa en Palencia y se prepara para debutar en la Liga Endesa, después de promediar 11,5 puntos y 6,8 rebotes la temporada pasada en la Primera FEB.

“Estoy muy emocionado por volver, por sumarme otra vez al equipo y tener la oportunidad de jugar en la ACB y aceptar este desafío. Para mí era un reto personal volver aquí, así que acepto el desafío y trabajaré cada día para intentar dar la mejor versión de mí mismo”, explicó el de Illinois, ya que su anterior paso por Lleida fue como jugador de Primera FEB y promedios de 9.9 puntos y 6.8 rebotes.

Elemento clave de Loyola Ramblers y la Final Four de NCAA de 2018

Krutwig se decidió por Loyola Chicago tras dejar atrás su periplo por Jacobs HS de Algonquin en Illinois. El center fue considerado el mejor cinco del estado de Illinois y se comprometió con los Ramblers en agosto de 2016, pese a recibir más de veinte ofertas de diferentes universidades. Desde sus inicios, Krutwig se convirtió en titular y fue elemento clave para guiar a Loyola Chicago a una Final Four de NCAA inesperada, cayendo en semifinales ante Michigan por 69-57 con 17 puntos de Krutwig, nuevo jugador de Hiopos Lleida.

Los Ramblers han aparecido a lo largo de su historia en ocho March Madness, dirigidos en la 17-18 por Porter Moser y liderados por Clayton Custer, actual entrenador asistente de los Sooners de Oklahoma, y Cameron Krutwig. El actual pívot de Lleida vivió toda su andadura en los Ramblers para iniciar su periplo profesional en el Telenet Giants de Antwerp de Bélgica.

Personaje conocido de los Ramblers y creador de The Cheersmen

Cameron Krutwig formó en su día un grupo musical llamado y conocido The Cheersmen junto a diferentes amigos y compañeros de Jacobs HS, llegando a grabar diferentes álbumes navideños. Se volvieron tan populares en Jacobs High School que sus canciones se escuchaban en los pasillos entre clases y durante el torneo de baloncesto de vacaciones de la escuela.

El gusto musical de Krutwig, al igual que su estilo en la cancha, pertenece a la vieja escuela. Es un gran fan de Motown, especialmente de Jackson 5 y The Temptations, y los Beach Boys ocupan un lugar destacado en su lista de favoritos. Posee un conocimiento impresionante de temas lanzados décadas antes de su nacimiento.