El mercado de fichajes que están viviendo los equipos Euroliga es uno de los más competitivos de los últimos años. Los nuevos proyectos y la incursión de conjuntos como Dubai BC o Hapoel Tel Aviv han acuciado la capacidad de incorporación de talento. En la competición que hasta ahora Panathinaikos y Olympiacos, seguidos de cerca por Fenerbahce y Real Madrid, lideraban en inversión, se ha roto el tablero.

Panathinaikos quiere seguir dominando el mercado de fichajes Euroliga

Prácticamente, cada vez que un jugador importante de la NBA se vincula a Europa, el nombre de Panathinaikos irrumpe con fuerza en los medios de comunicación. A Gianakopoulos no le tiembla el pulso ante el más mínimo atisbo de poder incorporar una superestrella. Los griegos en los últimos tiempos se han llevado jugadores destacados de EEUU, como el turco Cedi Osman o Kendrick Nunn, aunque tampoco han hecho ascos a estrellas del mercado de fichajes Euroliga como Lessort o TJ Shorts. Sin embargo, el nombre del día significa otra dimensión, Kristaps Porziņģis.

Kristaps Porzingis had 7 points, 5 rebounds and 3 assists in the first half vs. Italy.



Latvia leads, 42-33. pic.twitter.com/7zR4Qw19YX — Kevin Chouinard (@KLChouinard) August 21, 2025

Kristaps Porziņģis habló para Basket News sobre la posibilidad de regresar a la Euroliga en el mercado de fichajes y su respuesta ha dado mucho de qué hablar. Primero, sobre su vuelta a Europa, se mojó, pero con un escueto: “Sí, sí. No veo por qué no”. Posteriormente, cuando se le plantea la posibilidad de recalar en Grecia, dejó uno de los titulares del día: “Cuando ves a los clubes en Grecia, el ambiente que se respira en sus partidos… sería realmente increíble jugar en un entorno así. Tendría que pensarlo todo, pero quién sabe”. Me gusta la afición de aquí, así como la rivalidad entre los clubes”.

La doctrina Ergin Ataman con las estrellas

Si hay algo que le gusta a Dimitrios Gianakopoulos es ircorporar estrellas a su roster. Sin embargo, las maneras del técnico turco de Panathinaikos no son para nada llevaderas. Ya se ha visto como perfiles como Juancho o Cedi Osman comenzaron pagando su indolencia defensiva con ‘banquillazos’ y comentarios poco gratificantes en rueda de prensa. Algunos, como los dos aleros, lograron sobreponerse. Otros, por contra, como Lorenzo Brown o Luca Vildoza, han vivido una estancia más compleja. Por ello, el perfil de Kristaps Porziņģis es, cuanto menos, controvertido en este sentido.