El mercado del Barça Basket está siendo especialmente convulso en los últimos días contra todo pronóstico. Tras el primer arreón de incorporaciones, parecía que la plantilla estaba ya apuntalada. Sin embargo, en las últimas horas los movimientos han marcado la actualidad del FC Barcelona y han anunciado varios nuevos integrantes. Tras Fall, llega una nueva incorporación.

Una nueva política para el Barça Basket en el mercado de fichajes

Hace no tantos años los grandes nombres en momentos clave de su carrera marcaban la política de fichajes del Barça Basket en el mercado. Piezas como Higgins, Mirotic, Calathes… aterrizaban en la disciplina blaugrana. Actualmente, el club se ve sumido en un modus operandi austero para hacer frente a problemas económicos. Por ello, veteranos Clyburn y Shengelia, perfiles complementarios como Juani Marcos o apuestas como Miles Norris, la bomba del día, constituyen la nueva forma de moverse en el mercado.

El Barça Basket ha anunciado en el día de hoy el acuerdo con el jugador proveniente de la G-League, Miles Norris. A pesar de haber jugado algún partido de forma puntual con Boston Celtics, su carrera ha estado lejos de ser asidua en la NBA. No obstante, sus capacidades y juventud lo hacen un diamante por pulir muy interesante de cara a tratar de potenciarlo. La apuesta, con la posición de cuatro bien cubierta con Shengelia y un Parra y un Clyburn que pueden hacer las veces, no es arriesgada. A pesar de ser un ‘perfil bajo’, la presentación en redes ha sido bastante sorprendente.

Miles Norris y Audie Norris solo comparten el apellido

Tras el anuncio de la incorporación del jugador a las filas azulgranas, el Barça Basket se ha descolgado con una publicación con las imágenes de Audie Norris y Miles Norris. Seguramente, el nuevo fichaje del FC Barcelona se conforme con hacer la mitad de historia de la que hizo la leyenda culé. A pesar de la ‘comparativa’, nada tienen que ver. El recién llegado a la ciudad Condal es un 4 abierto, ágil y con buena mano. Un perfil totalmente diferente al de histórico jugador, que siempre estuvo más a gusto en el contacto y el duelo físico.

