El Barça Basket mantiene la lupa en el mercado en busca del último refuerzo que complete la plantilla de Joan Peñarroya para el curso 2025-26. Con un presupuesto más ajustado tras los cuatro fichajes del verano y a la espera de que se oficialice la continuidad de Youssoupha Fall por una temporada, el club sigue evaluando opciones para cerrar el puzzle.

Miles Norris puede convertirse en el último fichaje del Barça Basket

El Barça Basket sigue rastreando el mercado para reforzar un juego interior aún por completar y el nombre que gana fuerza es el de Miles Norris. Ala-pívot de 2,01, nacido en San Francisco, con un breve paso por la NBA y experiencia reciente en Europa en 2024, es el jugador que está en la agenda azulgrana. Tal y como adelantó Óscar Herreros en su perfil de X, los despachos del club ven en Norris la pieza con la que Joan Peñarroya podría dar por cerrado su roster antes del inicio de la pretemporada blaugrana.

Formado en tres programas diferentes de NCAA entre 2018 y 2023, con paso por la todopoderosa Oregon y aventuras por CC of San Francisco y los Gauchos de UC Santa Barbara, vivió su primera aventura profesional en College Park Skyhawks de la NBA G League para poner rumbo al Cagdas Bodrum Spor de Turquía en abril de 2024 y disputar únicamente cuatro partidos.

Su vuelta a la G League la temporada pasada marcaría su mejor momento con 17 puntos y 5.4 rebotes en los Hustle de Memphis y 14.5 puntos y 6.3 rebotes en Maine Celtics. Durante el curso 2024-25, Miles Norris disputó tres encuentros con Boston Celtics en la NBA (ante 76ers, Magic y Hornets) y 11.7 minutos de promedio entre marzo y abril.

¿Cómo juega Miles Norris? Un punto a favor y otro en contra

Su principal punto a favor es su interesante tiro de tres puntos, capacidad que demostró de manera notable la temporada pasada en la NBA G League con un 38% en Memphis y 45 por ciento en Maine Celtics, creando diferentes partidos con 4 o más triples anotados. Junto a la opción de abrir el campo con su amenaza de tiro exterior, atesora una media de 4 o 5 rebotes por encuentro, pese a su altura de 2,01.

Miles Norris no destaca por su capacidad intimidadora ni por su instinto para cargar el rebote ofensivo, pero sí puede convertirse en un complemento útil dentro de la rotación interior que dirige Joan Peñarroya. La operación todavía no está cerrada, aunque su incorporación implicaría un inconveniente: ocupa plaza de extracomunitario. Esto obligaría a diseñar convocatorias específicas en la Liga Endesa y ajustar la rotación. Aun así, su perfil encaja con el presupuesto limitado del club y, junto a la continuidad de Fall, permitiría dar por cerrada la plantilla.